Becali crede in calificare

FCSB isi joaca miercuri seara viitorul european in deplasare cu Viktoria Plzen si doar o victorie asigura calificarea in playoff-ul Champions League, respectiv asigurarea prezentei in grupele Europa League.

In pofida rezultatului negativ din tur, cand cele doua echipe au remizat 2-2 pe Arena Nationala, Gigi Becali se arata optimist in vederea calificarii.

“Eu cred ca ne vom califica. Mi-a placut declaratia lui Teixeira, care a spus ca se va intoarce calificat”, a spus Becali la Digi Sport.

Patronul FCSB a facut duminica o vizita fulger in cantonamentul echipei chiar inaintea meciului de campionat cu CSU Craiova si le-a promis jucatorilor cate 30.000 de euro de fiecare in eventualitatea unei calificari. Optimist pentru calificare s-a aratat si antrenorul Nicolae Dica.

“Consider ca cehii sunt favoriti dupa 2-2 in deplasare, dar noi mergem sa ne jucam sansa si credem in calificare”, a spus dupa meciul cu Craiova.

Plzen si FCSB se intalnesc in aceasta seara de la ora 21,15 ]n man;a a doua a preliminariileor Ligii Campionilor. Meciul va fi transmis de TVR1.