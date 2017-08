Când cioburile n-aduc neapărat noroc

“Azi (n.r. marti) intre orele13-15 cineva mi-a spart geamul la masina in spatele blocului Zenit 18, acolo lucrau 2 firme A… si A…., daca a observat cineva rog sa ma contacteze la nr 074……. . Masina e Golf 3 alb, va multumesc!” e postarea unui sătmărean supărat că și-a găsit geamul portierei din stânga față făcut țăndări… Că or fi fost niște frați de ai lui Dorel de vină și, din prea mult zel, geamul a căzut victimă colaterală a lucrărilor din zonă… Ori c-o fi fost vreo mână răzbunătoare a unui ”prieten” supărat… Poate-l ajutăm pe amicul nostru de pe facebook să găsească vinovații. Ca să-i pună la plată… că deh nu toate cioburile aduc noroc.