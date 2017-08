Corigenți la bunul simţ

“Azi (n.r. ieri) , la Kaufland, doar trei handycapați, 1 și 3 sînt în regulă, 2, 4 și 5 idioți”, asa suna explicatia unei fotografii postate de un amic pe facebook… Am zice ca deja nu e zi lasata de la bunul Dumnezeu sa nu vedem prin Satmar cum bunul simt si omenia dispar incet, dar sigur… Nervi in trafic, parcari aiurea, politisti uneori depasiti si ei de situatie toate intr-o lună august in care teoretic ar trebui sa fim mai relaxati, mai odihniti si mai in… vacanta.

Cât despre soferii certati cu bunul simt, inclusiv cei din imagine, le transmitem ca bursa e cu ochii pe ei…Poate pana la urma ii apuca rusinea… N-ar fi tarziu nici in ceasul al 12-lea.