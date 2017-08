Cu răbdarea…

”Tot se zice că tineretul de azi nu prea are cei 7 ani de acasă, că e necivilizat, nepoliticos, alea alea… Dar să-i vedeţi pe cei ajunşi la vârsta senectuţii în staţiile de autobuz din Satu Mare. Cum se deschide uşa sprintează voios în autobuz de nici nu apuci să faci un pas pentru a coborî. Nu contează că ar coborî femei cu cărucior de copii sau cu ăla micu în braţe,că unii au paporniţe, nici că autobuzul e practic gol după ce coboară ăia câţiva călători, “seniorii” se manifestă ca pe vremea ailaltă când se dădeau ouă, lapte sau “adidaşi” la alimentara”. Așa sună o postare a unui prieten pe a tot și a toate știutorul facebook… Am crezut că e doar o întâmplare nefericită trăită la finele lunii iulie de amicul nostru. Numai că am zărit imagini similare în stație și săptămâna asta. O fi de la caniculă, de la aglomerație, de la lucrările la poduri??? Dacă nici seniorii noștri nu mai au răbdare…