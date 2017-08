Daum îl laudă pe Hagi

Christoph Daum, selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, a asistat la infrangerea suferita de FC Viitorul pe teren propriu, in fata formatiei FC Salzburg, in cadrul meciului tur al play-off-ului Europa League, scor 1-3.

Neamtul l-a laudat pe Gheorghe Hagi si s-a declarat increzator in echipa acestuia pentru returul cu austriecii, in care, spune el, „Regele” va sti sa isi motiveze jucatorii.

„A fost un meci in viteza, multe dueluri si am vazut cateva greseli individuale. Salzburg a profitat de aceste situatii mult mai bine. Hagi a construit fantastic, nu avem de ce sa il criticam pe el sau ceea ce a realizat in ultimul an, cu jucatorii pe care i-a descoperit, jucatorii pe care i-a pierdut, este fantastic. Am un respect mare pentru Viitorul si Hagi.

S-a jucat o jumatate de repriza, Salzburg are un avantaj, dar asa cum stiu, Hagi nu renunta niciodata in viata lui si isi va motiva la fel jucatorii. Nu se va termina niciodata inainte de final”, a declarat Christoph Daum, potrivit Dolce Sport.