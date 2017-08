Deputatul PSD Ioana Bran anunță deshiderea cabinetului parlamentar din Tășnad

Deputatul Ioana Bran este de părere că deși e vacanță parlamentară, activitatea în teritoriu trebuie să continue și drept urmare, pentru a fi la curent cu problemele cetățenilor, a decis să încerce să fie cât mai aproape de ei inclusiv în această perioadă. În acest sens, astăzi a efectuat o vizită în orașul Tășnad, unde a stat de vorbă cu oamenii.

“În prima parte a zilei am fost în piața din Tășnad unde am profitat de reîntâlnirea cu cei prezenți acolo pentru a anunța deshiderea cabinetului parlamentar din Tășnad. I-am rugat pe toți cei prezenți să vină cu încredere în audiența pentru a putea discuta despre problemele cu care se confruntă. Unii mi-au spus că am curaj să fac asta în afara campaniei electorale. Nu cred că este vorba despre curaj, ci doar despre normalitate și respect față de cetățeni.” – a declarat pe o rețea de socializare deputatul PSD Ioana Bran