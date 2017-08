Designerul vestimentar Ana Maria Ullmann, dezvăluiri din “laboratorul creativ”

Ana Maria Ullmann a împărtășit pentru GNV “rețete” din manualul ei creativ

“Haina îl face pe om” – spune o vorbă. Dar cum poți verifica validitatea unui astfel de precept dacă nu de la o sursă obiectivă și avizată în domeniul industriei vestimentare? Designerul Ana Maria Ullmann a povestit nu numai despre măsura în care haina îl face pe om în anul 2017, ci și despre tendințele practicate în prezent sau ce pași ar trebui să urmeze un designer vestimentar care dorește să se facă remarcat în această industrie creativă dinamică.

Cât de importantă este imaginea

Este documentat științific faptul că omul gândește în imagini – și mai ales vizuale – pe lângă procesarea care se produce prin intermediul celorlalte simțuri. Chiar și cuvântul “imaginație” conține imagine. Deci imaginea nu are cum să fie altfel decât foarte importantă. “Și în 2017, exact ca până acum, haina creează imaginea omului, deci putem spune în continuare că <<îl face pe om>>. Ne place sau nu ne place, suntem analizați, catalogați după imaginea pe care o avem. Și probabil mai ales în rândul femeilor această imagine ar fi bine să fie una frumoasă și agreabilă.’” – a spus designerul vestimentar Ana Maria Ullmann

Unicitatea omului și stilul vestimentar

Fiecare ființă umană este unică. Două amprente identice probabil nu vor fi găsite niciodată. Mai mult decât atât, omul nu numai că își dorește să se exprime, dar are nevoie să facă acest lucru inclusiv prin haine. “Poate că exprimarea personalității unui om prin stilul vestimentar este undeva la 50%. Important este ca fiecare dintre noi să înțelegem că noi purtăm haina și nu haina ne poartă pe noi. Echilibrul este esențial și trebuie căutat în funcție de mai multe criterii: meseria pe care o ai, mediul în care circuli și bineînțeles particularitățile tale ca individ.” – este de părere Ana Maria Ullmann

Tendințe în prezent

Lumea este în permanentă schimbare. Nimic nu stă pe loc. Totul evoluează și se transformă, la fel și preferințele generale ale oamenilor în materie de haine. “Am observat ca tendință anul acesta jocul cu asimetria și volumele. Ca tendințe coloristice, nu aș putea spune că am remarcat ceva în mod special, pentru că în funcție de ten, de păr, de stilul fiecăruia – culorile sunt purtate în diversitatea lor completă.” – a povestit designerul

Creație a designerului vestimentar Ana Maria Ullmann

Inspirație pentru designerii “nou-născuți”

Ana Maria Ullmann a oferit de asemenea câteva sfaturi prețioase pentru cel care simte că designul vestimentar este chemarea sa. “Este foarte important să creadă în talentul pe care îl are, dar subliniez, să creadă. Apoi, este avantajos să învețe, dacă nu știe deja, un pic de muncă de croitorie pentru că a desena sau imagina niște modele este într-o strânsă legătură cu realizarea, manifestarea lor. Nu în ultimul rând, aparițiile la diverse evenimente precum festivaluri de modă sunt un mare plus. Iar acum, că tot am ajuns în zona de marketing, să nu uităm de Facebook, care a devenit un instrument indispensabil în acest sens. Dar aspectul pe care doresc să pun accent este <<să nu te lași>>. Îmi pot oferi propriul traseu profesional ca exemplu în acest sens pentru că am reuși să îmi transform pasiunea într-o micuță afacere – nu foarte mare, într-adevăr, dar care funcționează – și nu de unul sau doi ani, ci demult.”

Rareș Jucan