Dr. Constantin Rațiu – Străjer al bucuriilor noastre

Fiecare 9 august mă face să nu fiu pasiv, indiferent, știind că este ziua de naștere a unui om atât de apropiat sufletului meu! Al meu și al multor oameni ce-l cunosc, îl apreciază și-i mulțumesc pentru vorba-i dulce și liniștitoare pe care o folosește în orice împrejurare. Este dr. Constantin Rațiu, cel născut într-o familie de 11 copii (exact ca și familia în care s-a născut și M. Eminescu), familie care a reușit să facă educație acestora, să-i facă oameni adevărați! Unul rămâne Constantin Rațiu și nu de puține ori acest nume a devenit o formulă consacrată bunului simț, în tot județul, omul cu personalitate pe care eu încerc s-o creionez, acum, la moment festiv, de veritabilă unicitate pentru domnia sa, ca de altfel pentru noi, cei care-l cunoaștem și-l apreciem! Să-l cunoști pe cel aflat în această ipostază, pe dr. Constantin Rațiu, nu este deloc greu, el intrând pe poarta din față a vieții cotidiene și cel care găsește pentru fiecare o vorbă bună, știind să-l citească, să-l pătrundă și să-i facă un comentariu competent ”la zi”, fie semnificând argumentat o stare a omului, fie că-l punctează în stil valoric propriu. Dr. C. Rațiu, pentru tot ce a realizat în viață, pentru munca ce o depune azi și mâine și mereu, nu este dificil să-l integrăm într-un anumit domeniu, sau să-l plasăm într-o anume orientare, deoarece are chemare pentru care trudește și în multe excelează! În meseria sa dovedește vaste cunoștințe, calități, o corectă concepție, atât pentru prezentarea, interpretarea, cât și actualizarea momentelor de seamă ale omului de lângă el! Așa este dr. C. Rațiu! Apoi, sfera preocupărilor sale se poate îndrepta spre pasiunea și grija față de familia sa, față de limba și literatura pe care a studiat-o cu Petre Got (Dumnezeu să-l odihnească!), pe care le cultivă, le slujește și le promovează cum puțini alții știu s-o facă. Mai are dr. C. Rațiu și multe alte trăsături omenești vrednice de admirat, ceea ce rar se întâlnește la un singur om, pentru că stă în firea ființei umane ca rar să existe o deplină armonie între o însușire bună și prăpastia cea mare a unui cusur. De aceea încerc să abordez personalitatea eroului nostru sărbătorit, punând în lumină calitățile unui om de mare valoare, acelea ale celui zămislit cu divinul har de a putea cânta cu vocea-i inconfundabilă, indiferent unde s-ar afla, făcând ca masa de oameni să-l asculte cu plăcere și să-l aprecieze.

Spun că tot ceea ce face este în folosul nostru, al tuturor. O astfel de calitate, care uimește și trebuie admirată, se referă la extraordinara putere de muncă, parcă neobișnuită, supraomenească, pe care o persoană relativ firavă și de multe ori marcată de efort o dovedește.

Dacă ai ocazia să-l întâlnești și să-l întrebi despre acestea, nu-ți va răspunde. La el îi vine totul din adâncul inimii și sufletului bun, cald, apropiat! De acolo și din puterea minții sale izvorăsc ideile, acolo își ordonează gândurile, de acolo îi vine inspirația și apropierea de oamenii din jur. Pentru mine, toate aceste trăsături, mă fac să susțin că dr. C. Rațiu este o personalitate publică numărul 1 în județ, apreciat de oameni pentru implicare în ușurarea vieții acestora. Și, Doamne, câți mai sunt asemenea lui, dar nu-i bagă nimeni în seamă. Instituțiile ce au menirea s-o facă trebuie să aprecieze faptele bune ale oamenilor, să-și îndrepte atenția asupra acestora, să-și arunce privirea de la primar și Consiliu Local, la președinte și Consiliu Județean!

Ocazia ce mi s-a oferit de a scrie despre dr. C Rațiu mă face să-l omagiez pentru o vârstă, o carieră, o muncă, fiind un om binevenit și binecuvântat de Dumnezeu. La toate acestea subscriu cu tărie, iar dacă notițele mele, cu drag cuprinse în aceste rânduri sunt considerate potrivite, aș fi deosebit de fericit! La vârsta lui, la faptele lui, cum zice ardeleanul ”cu clopul jos”, pentru întreaga sa acțiune neînfricată și categorică!

La mulți ani, prietene și să ți se împlinească alesele idealuri care te animă!

Teodor Curpaș