Du-te Dică…în grupe

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, marți, într-o conferință de presă, că știe totul despre formația Sporting Lisabona înaintea returului play-off-ului Ligii Campionilor, precizând că rezultatul de egalitate, 0-0, din prima manșă îi dă încredere în calificare.

“Suntem în fața unui joc foarte important pentru club și pentru fotbalul românesc. Ne așteaptă o partidă mult mai grea decât la Lisabona. Sporting va fi acum mult mai concentrată și mai ofensivă. Am văzut că în ultima etapă a câștigat cu 5-0. Știm totul despre Sporting, știm la ce să ne așteptăm. Sper să facem față cu brio, așa cum am făcut și în meciul tur. Cu siguranță că jucătorii cred în această calificare. Chiar dacă șansele noastre sunt mici, sperăm în ele. Vom da totul pe teren mâine seară și vom încerca să ne calificăm. Și la meciul tur puțini se așteptau să scoatem un rezultat de egalitate. Am fost aproape să obținem o victorie mare acolo, dar am obținut un 0-0 bun totuși pentru moralul nostru. Egalul ne dă o încredere mai mare în calificare pentru că am văzut că se poate”, a spus el.

“Îmi doresc calificarea în grupele Champions League. Important este ca mâine să avem aceeași atitudine ca la Lisabona, să fim bine organizați defensiv și să încercăm să le punem mai multe probleme în ofensivă. Chiar dacă la Lisabona ne-am creat trei ocazii clare de a marca, ne dorim mai multe situații, pentru că ne dorim să marcăm gol sau goluri mâine ca să ne calificăm. Sporting este o echipă foarte puternică, mai ales de la mijloc în sus au jucători de calitate, pe benzi au jucători de mare viteză, iar în față un vârf de atac care în careu este foarte bun. Trebuie să fim foarte atenți cum îl marcăm. De fapt, trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere. Înaintea unui astfel de meci ca antrenor este mult mai greu decât ca jucător, vorbesc din punct de vedere emoțional”, a adăugat Dică.

Tehnicianul a menționat că jucătorul Constantin Budescu nu este încă refăcut 100% după accidentare, dar o decizie în privința titularizării lui va lua miercuri. “Am avut o discuție cu Budi (n.r. — Budescu) și mi-a spus că e bine, dar nici acum nu este 100%. Așa că până mâine voi decide dacă va juca sau nu de la început”, a precizat Nicolae Dică.

Echipa de fotbal FCSB întâlnește, miercuri, de la ora 21,45, pe Arena Națională din Capitală, formația portugheză Sporting Lisabona, într-o partidă contând pentru manșa a doua a play-off-ului Ligii Campionilor. Meciul tur, disputat la Lisabona, s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.