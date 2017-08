EXCLUSIV. Cum a început să cânte la tobe Sergiu Berindei, toboșarul sătmărean din Horia Brenciu Orchestra

Sergiu Berindei este un nume foarte cunoscut sătmărenilor, atât datorită fructoasei activități în HB Orchestra, cât și ca fost membru al trupei Desperado. A cântat pe cele mai mari scene din România alături de Horia Brenciu, are o activitate artistică intensă și ramificată, iar acum, Sergiu Berindei, împărtășește în exclusivitate pentru GNV aspecte ale carierei sale despre care probabil nu a mai vorbit.

Sergiu Berindei a ales tobele în urmă cu 35 de ani

Un început atipic

Deși majoritatea oamenilor s-a aștepta la o poveste standard, Sergiu Berindei a povestit că începuturile lui la tobe au fost oarecum deosebite, înafara tiparelor. “Am ales tobele în urmă cu 35 de ani. Inițial am vrut să fiu chitarist, ca și Peter Anderco – chiar țin să menționez acest lucru – care este un chitarist renumit în Satu Mare sau cel puțin între noi, oamenii de muzică. Cu toate acestea, am ajuns să studiez vioara la Școala de Muzică. Mie mi-a plăcut vioara – la fel de mult pe cât am urât-o – dar în final mi-a folosit enorm, pentru că vioara este fără îndoială unul dintre instrumentele care îți dezvoltă cel mai bine auzul muzical, fapt care facilitează învățarea altor instrumente. În clasa a III-a m-am apucat de tobe – sincer, nu știu de ce, dintr-o întâmplare, nici nu îmi dau seama cum s-a petrecut – pur și simplu am avut un flash de intuiție că vreau să bat la tobe. A fost o mare fericire că tatăl meu, Sorin Berindei, avea sală de repetiții și astfel, am avut un spațiu în care să mă pot dezvolta. Nu mă consider genul de toboșar tehnic, ci mă caracterizez mai mult ca fiind muzical – iar asta datorită viorii.”

O experiență pentru cuvintele “de neuitat”

Un artist care a atins dezvoltarea la care a ajuns Sergiu Berindei trăiește cu siguranță multe experiențe minunate și tocmai de aceea îi este foarte greu să o numească pe “cea mai cea”. “Încerc să tratez fiecare moment de pe scenă cu la fel de multă seriozitate și bucurie. Cred că așa e bine – să faci această meserie mereu la cele mai înalte standarde de care ești capabil. Deși e greu să aleg, un moment de neuitat pe care îl voi selecta din <<istoria recentă>>, de când cânt cu Horia, în ultimii nouă ani, a fost atunci când am cântat pentru prima oară la Sala Palatului, realizând că este, practic, prima scenă a țării și că e un feeling extraordinar să ai acea experiență. ” – a dezvăluit artistul

Viața lui Sergiu Berindei în prezent și unde poate fi văzut

Este cunoscut faptul că viața unui artist presupune multe deplasări, iar Sergiu Berindei nu face excepție. “Sunt la București și la Satu Mare în egală măsură. Profesional – la București, familia – acasă. În continuare, așa cum probabil m-ați <<lăsat>> ultima oară, cânt cu Horia Brenciu. Unde vedeți Horia Brenciu, acolo sunt și eu. Pe lângă asta, mai lucrez într-o formă sau alta la mai multe proiecte, inclusiv unul foarte personal. Defapt sunt în faza de <<am pregătit totul, dar nu am pus pe grătar>>. Mai colaborez inclusiv cu foștii mei colegi din Desperado sau cu cel care a câștigat Vocea României în 2013, Mihai Chițu.” – a povestit Sergiu

Cât despre instrumentiștii nedescoperiți, artistul le dă câteva sugestii prețioase. “Recomandarea mea pentru orice instrumentist care își dorește să iasă din umbră, dar încă nu a dat peste <<marea oportunitate>> este să nu uite cât de importantă este răbdarea. Perseverența și pasiunea adevărate fac – în mod cert – ca oportunitățile să se alinieze favorabil exact la timpul potrivit.”

