FOTO. A trecut peste orice descurajare. Ce a reușit să facă Cyntia Szabo

Cyntia Szabo (Tzuntzy) este studentă iar în timpul liber practică meseria de cofetar, totuși hobby-ul ei este sportul, mai exact fitnessul. Când a început să facă sport, în urmă cu trei ani, Cyntia a avut în jur de 58 kg. De la bun început a vrut să participe la competitii de fitness, dar toți din jurul ei îi spuneau râzând că este imposibil. Acum ea arată impecabil, are un corp parcă sculptat.

“Daca și voi sunteți în aceeași situație, continuați să lucrați pentru ceea ce v-ați propus și nu vă lăsăți influențati de cei din jur care nu au încredere în voi! Datorită faptului că nu am renunțat, am ajuns să fac parte din echipa Pro Nutrition, să am o antrenoare extraordinară, Antonia Burta, care mă pregătește pentru prima mea competiție de bikini fitness Pro Nutrition Grand Prix ce va avea loc anul acesta în luna Septembrie. “ a povestit Cyntia

Pentru a avea un corp de invidiat, cea mai importantă este fără doar și poate dieta.

“ Doamnelor care doresc sa aibă un corp lucrat le recomand dietă, sport și odihnă. De ce am spus prima dată dieta? Pentru că aceasta este baza‚ fundația, atunci cand dorești să obții aspectul dorit. Am început să fiu tot mai des întrebată de câte abdomene fac pe zi/săptamână. Sincer nu am mai facut de ceva vreme exercitii pentru abdomen, eu dau mai multa importanță dietei și în special alimentelor. Nu există diete miraculoase de 7 zile sau cateva saptamani în care să slabiți un număr de kg, precum nici pătrătele în 7 zile. Dați-vă timp organismului și în special vouă! Vă încurajez ca atunci când vă gândiți să vă schimbați modul de viață să incepeți din ziua în care v-ati decis! Nu lasati pe lunea urmatoare sau mai grav pe luna urmatoare… Garantez că rezultatele nu vor ezita să apară!” a declarant Cyntia Szabo pentru GNV