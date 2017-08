FOTO. Pensatul cu ața, o noutate absolută la Satu Mare. Femeia aceasta face “minuni”!

Simona Popescu este preferata sătmărencelor când vine vorba de frumusețe. Mâinile ei sunt magice și te fac să te simți specială.

Simona a fost plecată în Londra timp de șapte ani. Acolo a avut norocul să lucreze în domeniul care îi plăcea cel mai mult, cel al frumuseții. De-a lungul celor șapte ani a furat meserie, a strâns experiență iar de trei ani frumoasele doamne și domnișoare din Satu Mare se lasă pe mâinile ei cu cea mai mare încredere. Tot in Londra s-a initiat și în pensatul cu ața, o noutate absolută pentru sătmărence.

“Când am plecat în Anglia am avut norocul să plec direct la job în industria beauty, având o ofertă fermă de lucru la un salon din Londra. Acolo am căpătat foarte multă experiență și tot acolo m-am initiat în pensatul cu ața, o noutate pentru mine la vremea respectivă. Cu cât căpătam experiență mai multa, cu atât realizam că pensatul cu ața e cea mai buna metodă de stilizare a sprâncenelor. Este o tehnică precisă, exactă, cu condiția să ai multă experiență. De asemenea pensatul cu ața este igienic, foarte rapid și dureaza mai mult în timp, decât pensatul tradițional. Acestea sunt motivele pentru care londonezele preferă pensatul cu ața, iar sătmarencele care au experimentat această tehnică o preferă categoric, renunțând efectiv la pensatul tradițional. De-a lungul anilor petrecuți în Londra, șapte la numar, pentru a face față standardelor ridicate de acolo, am facut și cursuri la Colegiul Redbridge din Londra în beauty, specializandu-mă în tratamente faciale cu produsele de top de la Dermalogica. Astfel șederea mea acolo, a fost deosebit de fructuoasă pe plan profesional. Dupa șapte ani m-am întors acasă, decizie luată în urma dorului de casă și dorinței de a fi aproape de cei dragi. Astfel s-a născut salonul BeautySimo, un loc în care pașesc mereu cu mare bucurie , pentru că am marele noroc să fac în viață ceea ce îmi place cu adevarat”, a povestit Simona Popescu pentru GNV.

Doamnele și domnișoarele încercă diferite tratemente iar rezultatele sunt uimitoare.

“Toate tratamentele pe care le fac: tratamente cosmetice faciale personalizate, microdermabraziune, tratamente cu oxigen, aplicare gene fir cu fir, 2D sau Hollywood, stilizarea sprâncenelor prin diferite metode cum ar fi HDS, sprancene 3D si ultima tehnica Microblading si shadow, pensatul cu ața, și altele, toate le fac cu aceeași dedcație și profesionalism. Deja au trecut trei ani de la deschiderea Salonului BeautySimo, în acest timp cunoscand foarte multi clienți și cliente minunate, de suflet, receptive la tot ce e nou”, a povestit Simona pentru cititorii GNV.