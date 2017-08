FOTO. Rochiile create de ea sunt o poveste. Află despre cine e vorba

Este o tânără sătmăreanăcă pasionată de tot ce este frumos. A ajuns să creeze rochii care spun povești, rochii de la care nu poți să-ți iei privirea. Orice doamnă , și-ar dori să-i poarte creațiile. Despre pasiunea de a da viață fiecărei rochii în parte ne pvestește chiar ea, Mirela Ciora-Corcoșa.

“Am fost tot timpul un copil pasionat de culori, desene, forme, rochițe, floricele… Tot timpul am căutat să mă exprim prin îmbrăcăminte, prin desen, prin fotografie, prin pictură, și-n cele din urmă am început să fac bijuterii și rochițe. Toate au venit treptat și firesc, mereu căutând experiențe noi care să îmi alimenteze spiritul creativ. După terminarea facultății, o perioadă am pictat după care a urmat crearea bijuteriilor, colierelor statement. Era un fel de a îmi exersa creativitatea în culoare. În tot acest timp m-am pregatit pentru a crea rochițe. Am făcut cursuri de croitorie și încet am pus bazele atelierului MI RE LA.” a spus Mirela

Mi Re La a studiat la Timișoara și a ales să rămână acolo pentru a profesa. Chiar dacă se întorcea în Satu Mare era la fel de fericită , munca ei se desfășura în același ritm și punea la fel de multă pasiune.

“Nu consider că contează orașul în care îți desfășori activitatea, ci dedicarea si pasiunea cu care lucrezi. Iubesc atât Satu Mare cât și Timișoara.Nu știu exact cât sunt de diferită față de alți designeri, dar știu că sunt eu, iar creațiile mele îmi reflectă pe deplin personalitatea. Nu cred că e un stil greu de confundat.” A declarat designerul pentru GNV

Mirela Ciora-Corcoșa vine destul de des acasă, de cele mai multe ori luându-și de aici inspirația pentru noi creații.

Raluca Jofi