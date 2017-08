FOTOGALERIE. Miresele din Satu Mare, înnebunite de coafurile Adrianei Popescu

Este expertă în coafurile extravagante. Adriana Popescu surprinde plăcut miresele care îi trec pragul!

Adriana Popescu cunoscută pentru coafurile deosebite pe care le realizează a avut și anul acesta o vară plină. Multe dintre mirese îsi fac programare cu luni bune înainte de marele eveniment pentru a fi sigure că vor fi coafate de Adriana. Miresele 2017 au cerut coafuri cât mai elaborate. Unele vin cu tema făcută de acasă în timp ce altele se lasă pe mâna ei.

“Am observat în acest an, o preferinţă a mireselor pentru cocurile din bucle însă am avut şi mirese care au dorit coafuri deosebite, cât mai elaborate. Trebuie însă să iau în considerare mai multe aspecte legate şi de tipul de rochie de mireasă şi accesoriile aferente şi să adaptez coafura în mod corespunzător. În general eu le cer să studieze ceea ce ar vrea sa le fac si să-mi trimită fotografii cu coafura dorită. Asta nu înseamnă neapărat că îmi uşurează munca, pentru că de multe ori ele aleg coafuri care arată într-adevăr foarte bine însă clientele au cu totul altă lungime şi culoare a părului. Din fericire până acum am reuşit întotdeauna să creez coafuri potrivite fiecărei cliente în parte şi am acceptat toate provocările venite. Sunt destule cazuri în care se lasă pe mâna mea şi cred că încă nu a plecat nicio clientă nemulţumită de la mine“, a declarat, pentru GNV, Adriana Popescu.

În perioada nunților Adriana coafează zeci de mirese care știm cu totii că în ziua nunții sunt stresate, îngrijorate…iar la coafor își propun să se relaxeze, însă nu toate reușesc acest lucru.

“Miresele, în marea lor majoritate, sunt în mod normal stresate, e o zi inerent generatoare de emoţii şi stres. Le înţeleg perfect şi încerc să le liniştesc cât de mult pot, să plece puţin mai relaxate de la mine”, a mai spus Adriana Popescu.