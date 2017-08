Hai la stadion!

Antrenorul Tibor Selymes şi căpitanul Cristian Munteanu s-au declarat încrezători înaintea primului joc pe care Olimpia îl va disputa sâmbătă de la ora 11,00 în noul sezon din Liga 2 în faţa propriilor suporteri în compania formației Academica Clinceni.

Optimismul antrenorului Tibor Selyemes este alimentat şi de victoria din prima etapă cu Metaloglobus Bucureşti, antrenorul sătmărenilor afirmând că își doreşte să aibă continuitate în rezultatele pozitive și să obțină o nouă victorie.

„Avem nevoie de un rezultat pozitiv și mâine(n.r.-azi). Sunt convins că putem să facem unul, dar pentru asta trebuie să avem aceeași atitudine și aceeași dorință de a câștiga pe care am avut-o și la Metaloglobus”, a spus antrenorul Olimpiei, Tibi Selymes.

Fostul component al Generaţiei de Aur a României vrea ca jucătorii săi să răsplătească publicul nu doar prin rezultatul ce îl vor obţine, dar şi prin joc.

„Clinceniul este o echipă experimentată cu foarte mulți jucători care au jucat în prima ligă din România și nu numai și cu siguranță vom avea un meci foarte greu, dar noi venim cu tinerețea, atitudine și ambiție și sper să reușim să câștigăm”, a spus Selymes.

Căpitanul Cristian Munteanu s-a declarat şi el optimist şi a făcut un apel ca fanii să vină sâmbătă la meci. Munteanu s-a declarat onorat că, deşi este nou- venit la echipă, a primit onoarea de a purta banderola de căpitan.

„Ne așteaptă un meci greu. Suntem conștienți de lucrul acesta. Noi jucătorii am vorbit despre asta în vestiar și vă asigur că toți vor să înceapă meciurile de acasă cu o victorie. Ne gândim numai la victorie și la cele trei puncte și la nimic altceva. Degeaba am câștigat la Metaloglobus dacă nu câștigăm și acasă. Ne așteaptă un meci greu, dar acasă, Olimpia fiind o echipă cu pretenții, nu avem voie să pierdem sub nici o formă, nici un punct”, a menționat căpitanul echipei, Cristi Munteanu.

Biletele pot fi achiziţionate de la noul Fan Shop Olimpia

Cu sprijinul suporterilor, clubul fanion al judeţului a deschis vineri primul Fan Shop Olimpia. Prețul unui bilet este de 10 lei, iar abonamentele vor fi disponibile în următoarele formate:

Abonament

ACCES GENERAL – 150 lei

– asigură acces la toate meciurile de acasă din acest sezon, precum şi la meciurile din Cupa României

– la fiecare abonament cumpărat vei primi gratuit, la alegere un tricou sau un fular FC Olimpia Satu Mare

Abonament ACCES VIP – 250 lei

– asigură acces la tribuna oficială la toate meciurile de acasă din acest sezon, precum şi la meciurile din Cupa României

Abonamentele se pot achiziţiona de la stadion şi azi, între orele 10:00 – 14:00. În pauza dintre reprize vor avea loc și două tombole, iar norocoșii vor putea câștiga un tricou sau un abonament care le vor fi înmânate la finalul partidei de antrenorul Tibi Selymes.

Florin Mureșan