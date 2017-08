Kereskenyi: ”Îi rog pe cetățeni să nu dea în oraș, să dea în primar”

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, le cere cetățenilor să nu mai dea în oraș, ci să dea în primar, și le cere sătmărenilor să nu mai vorbească de rău despre acest oraș.

La întrebarea adresată de reporterul GNV dacă cele opt zile de distracție de Zilele Partium erau necesare în condițiile în care orașul arată cum arată, primarul Kereskenyi a dat următorul răspuns pe care-l redăm integral.

”Sunt lucrări publice și trebuie făcute indiferent dacă sunt evenimente sau nu fie că vorbim de zilele orașului sau de alte evenimente care se organizează. Cei care au comentat timp de patru ani, între 2008 -2012 faptul că nu se organizează nimic, acum se găsesc să comenteze că se organizează prea multe. Inginerul care realizează lucrările în municipiul Satu Mare și care la ora actuală are lucrări atât în Cluj cât și în Maramureș, nu a văzut atâta răutate sau mod de abordare. Pe strada Ion Creangă, care face parte dintre primele străzi reabilitate în acest an, din anii 70 nu a fost reabilitată. Când firma a făcut carotare, adică o gaură pentru a lua probe pentru laborator, pentru că noi solicităm pentru toate lucrările acest lucru, deoarece de acum înainte punem mare accent pe calitate și evităm lucrările de proastă calitate, un locatar din zonă, a băgat o floare într-un pahar de plastic, a introdus paharul în groapă și a făcut un comentariu pe facebook “Oare caută țitei?”

Pe mine nu mă sensibilizează acest lucru, poată să spună cine ce vrea, noi vom face și duce până la sfârșit ceea ce am considerat că este nevoie să facem în acest oraș. Facem acest lucru pentru toți cei 102,5 mii de locuitori și consider că este firesc să facem acest lucru. Știu că pentru unii nu este ușor, această recunoaștere, timp de patru ani nu s-a întâmplat nimic, nici nu aștept să ma elogieze cineva, nu am această pretenție dar într-adevăr sunt lucrări care trebuie făcute. Noi ne-am asumat acest lucru, nu este vorba de persoana primarului, sau persoana viceprimarului, lucrăm în echipă inclusiv cu cei din Consiliul Local. Nu mă supăr dacă cineva mă atacă, pentru că mi-am asumat acestă funcție. Îi rog insistent pe cei ce locuiesc în acest oraș să nu dea în oraș, să dea în primar, în oricine, dar nu știu ce sens are ca un cetățean, un locuitor al orașului să spună de rău de oraș. Sunt multe de făcut, dar cu aceste idei false, comparații atât cu Clujul cât și cu Baia Mare nu-și au sensul. Nu mai trebuie să fim așa negativiști”, a spus primarul.