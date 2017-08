La un pas de finală

In perioada 8-12 august a avut loc la Stuttgart cel mai mare si mai puternic concurs international de dans sportiv din Europa, German Open Championchips 2017.

Un concurs la care au participat peste 5000 de perechi din toata lumea. Clubul de dans sportiv Royal Dance Club Satu Mare a fost reprezentat la aceasta competitie de perechea campioana a Romaniei, Marița Ciprian – Bumba Oana ( foto alături de Mihai Petre , arbitru la această competiție), care au avut o evolutie remarcabila.

Oana și Ciprian au ajuns în semifinale și au terminat pe un onorabil loc șapte din 93 de perechi înscrise la secțiunea standard categoria 14-15 ani. Iar rezultatul este cu atât mai valoros cu cât în finală am avut cinci perechi din Rusia și una din Republica Moldova, sătmărenii noștri reușind astfel să intre într-un top 10 select alături de reprezentanții celei mai importante școli de dans la standard din lume…

”Urmeaza trei saptamani de foc până la Campionatele Mondiale de la Bratislava, unde Oana si Ciprian isi vor masura fortele cu toti campionii tarilor participante. Pe aceasta cale vreau sa le multumesc celor doi sportivi pentru sacrificiul facut in aceasta vara si nu numai, avand in vedere antrenamentele zilnice, ei renuntand de fapt la vacanta de vara pentru a reprezenta cu mandrie Romania la competitiile internationale la care au participat si la Campionatul Mondial la care urmeaza sa participe. Le multumesc si parintilor pentru sustinerea materiala si morala si nu in ultimul rand tuturor antrenorilor care au contribuit la pregatirea lor in toata aceasta perioada . Avand in vedere faptul ca perechea satmareana va reprezenta Romania si orasul Satu Mare la aceasta competitie majora, un sprijin din partea autoritatilor le-ar da o incredere si mai mare acestor doi copii minunati ”, ne-a transmis antrenorul Ovidiu Ignat de la Royal Dance Club.