Mark Selby, eliminat prematur

Liderul mondial Mark Selby a fost eliminat, vineri, in turul secund al Campionatului Chinei, competitie care se desfasoara in aceste zile la Guangzhou.

Chinezul Zhou Yuelong, un jucator de doar 19 ani clasat pe locul 31 mondial, a furnizat surpriza si l-a invins pe Selby, cu 5-4.

Selby a ratat bila rosie de meci la 4-3, moment de la care Yuelong a revenit trimitand disputa in frame-ul decisiv.

Campionul mondial in exercitiu a ratat sansa inchiderii de masa in decisiv, inainte de irosi o alta lovitura la bila maro.

Yuelong a profitat de toate aceste ratari si l-a pedepsit pe Selby prin eliminarea englezului din competitie.

Pentru Yuelong urmeaza intalnirea cu Martin Gould, sambata, in turul al treilea, faza a competitiei unde este calificat si Ronnie O’Sullivan.

Aflat la primul turneu din acest sezon inceput in luna iunie cu Riga Masters, O’Sullivan i-a eliminat pana acum la Campionatul Chinei pe conationalii sai englezi Sam Baird (5-2) si David Gilbert (5-3).

Trei break-uri de peste o suta de puncte a reusit Ronnie pana acum la Campionatul Chinei, turneu precedat de o finala pe care “Racheta” o pierduse la Hong Kong Masters, turneu invitational in afara circuitului, in fata lui Neil Robertson, cu 6-3.

O’Sullivan ii invinsese acolo pe John Higgins (5-4) si pe Judd Trump (6-5). Cu acesta din urma s-ar putea reintalni in turul 3 la Campionatul Chinei, turneu cu premii de 700.000 de lire sterline. Invingatorul va primi 150.000 de lire sterline.