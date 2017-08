Miss și Mister Transilvania 2017, lista câștigătorilor

Cei mai frumosi tineri din Ardeal si-au dat intalnire la Satu Mare pentru a intra in competitia pentru ravnitele titluri de Miss si Mister Transilvania 2017 dar si pentru premiile puse in joc precum bijuterii din aur si argint oferite de Roza Oro, excursii in strainatate oferite de Paralela 45, tinute oferite de Bell Mondo, o rochie Karra Launi by Larisa Cadar si multe altele.

Evenimentul s-a bucurat de mare succes in randul satmarenilor, la eveniment facandu-si prezenta un numar mult mai mare de persoane decat se asteptau organizatorii.

Evenimentul a fost organizat de Miss TV in colaborare cu Gabriela Szelenyi Events si Anisoara Ienasoiu.

Va prezentam mai jos o lista completa si corecta a tit-lurilor acordate:

Băieți:

Mister Satu Mare -EVI BOGDAN-17 ani

Mister Fitness-MARIES SEBASTIAN BOGDAN-21 ani-BAIA MARE

Mister Sport – MURESAN RAUL -22 ani-BAIA MARE

Mister Fotbal- Pacurar Mihai Ciprian-17 ani-Mures

Mister Carpati-PUIU NICOLAE MIHAIL- 21 ani -ALBA IULIA

Mister Crisana- ZSIGRAI CATALIN- 16 ani -SATU MARE

Mister Transilvania 2017-

PACURAR SERGIU- 21 ani -IERNUT-MURES

Fete:

Miss Satu Mare-FLAVIA BURZO-15 ani

Miss Oradea – FENESI KRISZTINA-20 ani

Miss Bihor-UNGUR ANDREEA- 23 ani

Miss Sibiu – STEFANUT PAULA BIANCA-19 ani

Miss Bistrita – DIANA MORARIU-19 ani

Miss Crisana – CARMINA COTFAS-16 ani – TARGU MURES

Miss Fainosag Ardeal- STEFANUT PAULA BIANCA- 19 ani- SIBIU

Super Model by Reginele Frumusetii- FULOP ANDREA- 18 ani-TARGU MURES

Miss Bikini Transilvania -DIANA MORARIU-19 ani -BISTRITA

Miss Carpati-POP IULIA- 17 ani-BAIA MARE

Miss Transilvania Fashion 2017-TISZA JULIA-16 ani-SATU MARE

Miss Transilvania 2017-DRAGU OANA -16 ani-ARAD