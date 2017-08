Nu a mai vorbit despre asta niciodată. Ce secrete a dezvăluit managera Gaby’s Models

Gabriela Szelenyi sau Gaby’s Models , așa cum îi spun prietenii și cunoscuții, se ocupă de ani buni de cariera tinerilor sătmăreni care-și doresc un drum în modeling. Pune pasiune în tot ceea ce face, și la fiecare prezentare de modă își amintește de momentele ei pe scenă, de emoțiile care o copleșeu și de anii tinereții.

“Cred că am știut dintotdeauna ce vreau să fiu, țin minte că de la vârsta de 3-4 ani am purtat prin casă, fără să mă vadă , pantofii cu toc ai mamei mele. Am citit un anunț în ziarul local unde scria că se fac înscrieri pentru cursul de modeling la Casa de Cultură, dar mama nu a vrut să mă lase, așa că am strâns banuții ce îi primeam de la mama pentru mâncare timp de 3 luni și m-am înscris la acel curs. Aveam 14 ani , 49 de kg și eram cea mai tânără cursantă. Deși eram un copil timid, pe scenă eram alt om. Îmi plăcea foarte mult și puneam întodeauna de la mine un gest în plus… așa cum vedeam eu că ar trebui prezentată ținuta respectivă.” – povestește Gabriela

La vârsta majoratului Gabi a ajuns să conducă agenția la care a visat atât de mult

“Profesorul meu de modeling mi-a sugerat că aș putea să preiau cursurile și să predau eu. Aveam 18 ani, în prima fază l-am refuzat pentru motivul că nu voi face fața și mă găndeam oare de ce s-a gândit la mine dintre atâtea fete pe care le-a învățat.

Raspunsul lui m-a uimit: <<Pentru că ești singura care va duce mai departe această meserie, am încredere in tine.>> Așa a început… povestea GMA.” Spune Gabriela

Chiar dacă înainte a avut un corp de invidiat, acum are kilograme mai multe decât și-ar dori

“Pănă la vârsta de 27 de ani am avut maxim 52 kg, dar moartea fulgerătoare a mamei mele care și-a dat ultima suflare în brațele mele, a fos un șoc prea puternic, care apoi și-a spus cuvantul prin faptul că m-am ingrășat.

În primii doi ani nici nu am bagat în seamă că am acumulat câteva kilograme în plus, nu era o prioritate pentru mine, aveam alte probleme mai grave de rezolvat. Când am realizat, a fost un șoc pentru că eu în oglindă mă vedeam slabă… A venit o perioadă de depresie în care nu mai suportam să mă privesc în oglindă… cure de slăbire, slăbeam, puneam la loc… am dus o luptă cu mine mulți ani. Am reușit să mă accept așa cum sunt și să mă iubesc din nou. Atitudinea mea s-a schimbat și acum îmi iubesc corpul.

Nu mă mai deranjeaza dacă aud… vai ce grasă s-a facut! Toate femeile sunt frumoase, indiferent de vârstă, formă, înălţime, greutate sau culoarea părului. Acceptă-te așa cum esti! O lecție pe care trebuie să o inveți dacă vrei sa fii fericită! Fii atentă la tine în primul rând – ești tot ce ai. O femeie poate fi frumoasă chiar dacă nu se încadrează în tiparul perfecțiunii, impus de capriciile modei.”

Raluca Jofi