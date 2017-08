Povestea de succes a unei sătmărence. A început ca simplă angajată, iar acum conduce un showroom

Sătmarul are și povești de succes. Sătmăreanca Agneta Gazda (foto centru) este una dintre ele. Aceasta început de jos, ca simplu angajat, iar prin perseverență și o relație foarte bună cu patronatul a ajuns să conducă un showroom. Este vorba despre showroom-ul Lebăda, situat pe Drumul Careiului, care va fi inaugurat în data de 2 septembrie.

Povestea sătmărencei începe încă din 1993. A auzit că firma Lebăda – societatea sătmăreană cu o tradiție de 25 de ani pe piața construcțiilor și a amenajărilor interioare – face angajări. S-a prezentat la interviu, unde proprietarul magazinului – Vasile Pașca – a fost convins de calitățile sale.

”Am înțeles că domnul Pașca caută personal. Am venit și i-a plăcut cu m-am descurcat. Am început ca și o simplă vânzătoare. Muncind, conducerea a văzut că am randament, iar astfel am fost promovată. Pentru mine a fost o mare satisfacție acea primă promovare. M-a motivat enorm pe viitor. Așa am devenit gestionar”, a declarat Agneta Gazda.

A început ca și simplă vânzătoare, iar în numai cinci ani a fost avansată în postul de gestionar! Era anul 1998. După alți cinci ani a fost avansată din nou. De această dată i s-a dat frâiele unui magazin întreg. Este vorba despre magazinul de pe Drumul Careiului. Ea a fost cea care l-a preluat încă de la inaugurare și îl conduce și în ziua de azi.

”Este o muncă cu o răspundere enormă. E nevoie de multă ambiție. Trebuie să cunoști toate produsele. Să ai răbdare și înțelegere, atât cu colegii cât și cu clienții. Întodeauna mi-am spus că trebuie să învăț din fiecare zi pentru a face față. Întotdeauna apare ceva nou pe piață, iar clientul este deja la ușă și îți cere acel produs. Iar eu trebuie să cunosc toate detaliile despre acel produs. Relația cu patronatul este foarte bună. După 23 de ani pot să spun că e foarte bună. Orice problemă ai trebuie să mergi să le spui. Problemele nu se rezolvă de la sine. Dacă toți urmăresc același scop, succesul este garantat”, a concluzionat Gazda Agneta.

Gazda Agneta este o sătmăreancă care se simte împlinită profesional, alături de colegii săi, pe care îi consideră prieteni.