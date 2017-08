Profesorul Sorin Berindei, impresii dintr-o vastă experiență artistică

Profesorul Sorin Berindei a pus în urmă cu mulți ani bazele unei formații – devenită asociație culturală – care nu mai are nevoie de nicio prezentare pentru cititorii sătmăreni – Inedit. A contribuit la formarea multor generații de muzicieni, iar acum povestește pentru Gazeta de Nord-Vest aspecte pe care probabil mulți nu le cunosc și merită să le afle.

O definiție a muzicii

Având o experiență atât de abundentă în acest domeniu, interviul acordat pentru GNV a fost ocazia perfectă pentru a afla ce semnificație are muzica pentru Sorin Berindei. “Pentru mine, muzica, de mic copil, a fost un fel de panaceu. A fost un spațiu unde m-am regăsit. Eu cântând la primul instrument de la 5 ani, am înțeles timpuriu că prietenia cu un instrument îți poate aduce foarte multă bucurie.” – a spus Sorin Berindei

Câteva ingrediente pentru succes

În traseul lor timpuriu, au trecut mulți tineri talentați pe la Sorin Berindei, mulți dintre ei care dăinuie în conștiința publică nu doar sătmăreană, ci și națională sau chiar internațională. “Eu sunt profesor de muzică din 1975. Am fost în multe zone ale artei în toți acești ani și am observat câteva trăsături comune la oamenii care s-au realizat dintre cei au trecut pe la mine. Cel puțin în cazul muzicii ușoare, cred că toți cei care au ajuns departe au avut în primul rând o dragoste extraordinară pentru această formă a artei și foarte important – au perseverat. Am multe exemple în acest sens, de la directorul Școlii de Arte Mircea Deac, instrumentistul de o abilitate incredibilă, Călin Damșe, până la fiul meu, toboșarul din Horia Brenciu Orchestra, Sergiu Berindei sau Claudia Șerdan, care are o fructoasă carieră peste hotare.”

O viziune despre canto

Profesorul Sorin Berindei este promotorul naturalității, iar asta se reflectă și în viziunea pe care o are în legătură cu orele de canto. “Sunt împotriva <<umblării>> la voce, deci așa-ziselor ore de canto înainte de vreme. Conform cărților de specialitate, e benefic să începi canto de pe la 15, 16 ani, după ce atât băieții, cât și fetele, trec prin acea schimbare în voce. Până acolo, este ceea ce numim pregătire vocală. Eu promovez foarte mult cântarea în grup deoarece consider că le este de mare ajutor celor care doresc un drum în muzică întrucât dacă vor face din asta o profesie, e imperios necesar să știe să cânte pe voci sau cum să relaționeze într-o echipă.”

Trupa Inedit are o bogată activitate muzicală. “Timp de 10 ani s-a făcut selecția pentru actuala trupă Inedit. Putem fi văzuți la spectacole în județ și în mai multe locuri din țară în cadrul unor evenimente și concursuri precum cele de la Deva, Pitești, Vatra Dornei, Târgu-Jiu și altele. Preferăm locurile unde se cântă LIVE 100%, adică fără suport înregistrat, ci cu instrumente.” – a povestit profesorul de muzică Sorin Berindei

Rareș Jucan