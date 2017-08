Remiză echitabilă. Selymes face apel la răbdare!

Olimpia Satu Mare nu a reușit să se impună sâmbătă în primul meci de acasă disputat în fața celor de la Academica Clinceni. Deși sătmărenii au deschis scorul după numai 25 de minute de joc, s-a văzut egalată pe final după ce oaspeții au dominat categoric al doilea mitan.

După ce în debutul meciului, atât sătmărenii (min 9 – Duruş şut de la 12-13 metri, unghi 45 grade la rădăcina barei, dar portarul Niga a reuşit să respingă), cât și oaspeții (min 13 – Valentin Mihai este liber la zece metri de poartă, poziţie centrală, dar trimite peste buturi) au șansa de a marca, scorul este deschis în minutul 25 de sătmăreni.

Lusamba preia la 16 metri, face doi paşi în careu şi marchează cu un şut plasat, la colţul lung, pe jos, lângă bară.

Până la pauză nu se mai întâmplă nimic notabil nici pe teren, nici pe tabela de marcaj.

În a doua repriză, oaspeții ies mai hotărâți de la vestiare și pun stăpânire pe joc. Trec pe lângă egalare în minutul 79, când, la o lovitură de cap a lui Mihai Ion, portarul Muntean respinge de sub transversală.

Inevitabilul se produce. Oaspeții egalează în minutul 86. Fundaşul Matei trimite o minge lungă în terenul advers, Constaninescu preia şi lobează peste portar. O egalare meritată, pentru că oaspeţii au dominat copios repriza secundă.

Pe final, sătmărenii se avânta în atac, ratează două bune ocazii de a marca, prin Mureşan, care trimite cu capul în braţele lui Niga, după un corner al lui Brata (min 89) și prin Barbu, devierea sa cu capul , din colţul careului mic, trecând pe lângă poartă (min. 90), dar meciul se încheie la egalitate.

Olimpia: Fl. Muntean – C. Brata, R. Rus, Cubas, Duruş – Fl. Mureşan – B. Miholca, Ben Khalifa, C. Munteanu (cpt.) – Lusamba, Fl. Achim

Rezerve: B. Dacălu – V. Pop, Bura, Cocian, Villand, Jurj, Szasz

Antrenor: Tibor Selymes

Academica: Niga – Samson, B. Matei, C. Pulhac, I. Tătaru – Al. Lazăr, Barbu – V. Mihai, C. Constantinescu (cpt.), Văduva – Gliga

Rezerve: Ureche – C. Gheorghe, Găină, M. Ion, Şandru, Balgiu, B. Ilie

Antrenor: Erik Lincar

Mulțumiri suporterilor!

La meciul de sâmbătă cu Academica Clinceni au asistat aproximativ 600 de spectatori. Aceștia au avut plăcuta surpriză să constate că la stadion a fost instalat un fan shop iar biletele de intrare au putut fi cumpărate dintr-un spațiu civilizat și nu de la măsuțe improvizate ca până acum.

Staff-ul Olimpiei a ținut ca după meci să le mulțumească sătmărenilor veniți la stadion pentru acest prim joc acasă.

”Jucătorii, alături de staff-ul tehnic şi de cel administrativ al FC Olimpia, ţin să-şi exprime gratitudinea faţă de suporterii care i-au încurajat la jocul cu formația Academica Clinceni.

În următoarele ore vom anunța pe pagina de Facebook a FC Olimpia numărul biletelor vândute pentru a da dovadă de transparență totală față de fani.

Ne bucură și numărul mare de copii prezenți la meci, cărora am avut bucuria să le oferim mici cadouri. Sperăm ca, pe viitor, suporterii să vină in număr și mai mare, pentru că și azi au jucat un rol important pentru noi.

Mulțumiri din suflet tuturor suporterilor, demni de tot respectul nostru!” a postat administratorul paginii oficiale a Olimpiei pe facebook.

Vineri, la Mioveni

Olimpia va juca etapa viitoare la Mioveni cu una dintre echipele considerate favorite la promovare. Partida CS Mioveni-Olimpia Satu Mare se va disputa vineri de la ora 19. Cele două echipe sunt la egalitate de puncte, patru, argeșenii reușind o remiză în etapa de sâmbătă 1-1 la Călărași și o victorie clară acasă în runda inaugurală, 4-0 cu CS Afumați.

Etapa 3: Mioveni – Olimpia (vineri, ora 19.00), Ripensia – Snagov, ASA – Luceafărul, Brăila – Foresta, FC Argeş – Miroslava, Chindia – ASU Politehnica, Metaloglobus – Pandurii, Academica – UTA, Hermannstadt – Dunărea, Baloteşti – CS Afumaţi. Rămâne ca azi Digisport să anunțe și care vor fi cele două partide transmise în week end din liga 2-a.

Eric Linkar –

antrenor Clinceni: „Multumit nu sunt. Nu am inteles inceputul nostru greu de joc, s-a intamplat ca in partida cu cei de la Calarasi, am fost condusi. N-as vrea sa dau tot timpul vina pe drum sau pe alte situatii, pentru ca toata lumea se afla in aceeasi postura. Raportul ocaziilor a fost de 2 pentru Olimpia si 4 pentru noi, dar ei au fost mai pragmatici si din doua ocazii au reusit sa inscrie un gol. Plecam cu un punct, dar eu nu sunt multumit. Le-am spus ca trebuie sa jucam si in deplasare precum acasa si sa plecam cu puncte, nu cu un punct. Ne asteapta partide dificile in continuare. E bine ca la Liga a II-a chiar se marcheaza, nu e apatia de la Liga I. Echilibrul este mare si fiecare echipa are sansa de a se impune intr-o partida”.

Tibi Selymes – antrenor Olimpia: “Am început foarte bine meciul. Am avut 35-40 de minute de joc bun, am fost superiori adversarilor şi ne-am creat ocazii bune din care am şi marcat. Iar adversarul nu a avut mari ocazii. Iar cele pe care le-a avut, au venit pe fondul greşelilor noastre. Repriza a doua nu m-a mulţumit, am avut oscilaţii. Dar avem o echipă tânără, iar oscilaţii o să mai avem. Noi suntem în faza în care construim o echipă, iar atunci când construieşti nu poţi să câştigi meci de meci. Trebuie răbdare”.

Ripensia, la comandă

Pandurii Tg. Jiu – Chindia Târgoviște 3-3

Dodoi 45+1 și 69, Raiciu 67 / Henciu 3 și 76 (pen.), Cr. Stoica 16

Sportul Snagov – CS Balotești 1-0

Voineag 44

Dunărea Călărași – CS Mioveni 1-1

Kanda 45 / Rădescu 43

CS Afumați – AFC Hermannstadt 0-1

B. Rusu 25

Foresta Suceava – ASA Tg. Mureș 0-6

P. Iacob 28 și 45+2, C. Ene 37, Boiciuc 52, Băjan 77, Sîrbu 86

Luceaful Oradea – Ripensia Timișoara 1-2

Herghelegiu 51 /Dumiter 67, Bobină 75

Olimpia Satu Mare – Academica Clinceni 1-1

Lusamba 16 / Constantinescu 86

UTA Arad – Metaloglobus București 0-0

ACS ASU Politehnica Timișoara – FC Argeș Pitești 2-1

Cotigă (autogol) 45, Bădăuță 56 / Nilă 13

Știința Miroslava – Dacia Unirea Brăila 4-4

Marin 3, Tăcuțanu 30 și 90+4 (ambele din penalty), A. Chindriș 57 / C. Roșu 17, Roșoagă 19, O. Bucur 61, Cubleșan 89