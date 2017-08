Remus Țiplea și cele cinci rânduieli din viața oșenilor

Urmaş destoinic al nemuritorului Ioniţă G. Andron, cel care a reuşit să surprindă mai bine ca nimeni altul prin obiectivul aparatului de fotografiat întreg universul Ţării Oaşului, Remus Ţiplea a devenit cunoscut în țară și peste hotare cu fotografiile lui unicat. Cea mai nouă expoziție a artistului fotograf va avea loc pe data de 19 august de la ora 15.00, la Muzeul Țării Oașului, aceasta făcând parte din cadrul Festivalului „Zestrea Oașului”. Expoziția este intitulată „Povestea firului. Firul poveștii” iar pe lângă seriile de fotografii expuse de Remus Țiplea, intitulate sugestiv „Rânduieli”, vor putea fi admirate și instantaneele realizate cu multe decenii în urmă de către marele fotograf al Țării Oașului, Ioniță G. Andron.

„Eu expun cinci povești diferite, cinci rânduieli diferite. Rânduielile legate de creșterea animalelor (Ciurdarii satului și Iuhașii); rânduieli legate de portul popular (Flori de Oaș); rânduieli legate de viața bisericească (Confesiuni religioase) și rânduieli care privesc munca câmpului”, ne-a declarat Remus Țiplea.

Despre el spune că şi-a descoperit pasiunea pentru fotografie odată cu naşterea fiului său, Vlăduţ, pe care îl fotografia încontinuu cu telefonul mobil, aşa cum fac mulţi părinţi mândri.

De acolo până la publicarea primei fotografii pe un site de specialitate nu a mai fost decât un pas. “Încercam să-i surprind orice transformare cu telefonul mobil, nu erau cine ştie ce imagini, erau telefoanele din anii 2006-2008, cu camere de 1,2 megapixeli, dar mie îmi plăcea să pozez. În 2009 mi-am cumpărat primul aparat DSLR, dar nu ştiam să-l folosesc şi povesteam în stânga şi în dreapta că făceam poze mai faine cu telefonul mobil. În iunie 2009, am postat prima fotografie pe un site de specialitate şi de acolo a început totul”, spune Remus Ţiplea.

Fotograful negreştean Remus Ţiplea a fost remarcat pentru prima dată în Statele Unite ale Americii anul trecut, când prestigioasa publicaţie online Huffington Post i-a preluat fotografiile macro din seria “Bulbucaţii”. Huffington Post scria că libelulele lui Remus Tiplea au o fire rezervată, perfect capturată în imagini spectaculoase. Negreşteanul şi-a descoperit în 2009 pasiunea pentru fotografie, dar a reuşit deja să câştige premii importante la concursuri naţionale şi internaţionale.

Lui Remus îi place să fotografieze oameni. Oameni care îl inspiră să facă lucruri bune. Primele fotografii cu oameni pe care le-a realizat l-au reprezentat pe moşul Toton din Oaşul său, un om cu o inteligenţă nativă fantastică. „A ajuns să-mi fie atât de drag, încât atunci când nu aveam ce face mă urcam în maşină şi mergeam până sus la el în deal să văd ce mai face. Îi mai duceam câte o bere, nu putea să-şi cumpere singur, în rest avea de toate: pălincă, vin, băuturi pe care nu puteai să nu le guşti odată ajuns la el. Am stat mult la poveşti cu el, mai ales că lucrez la un proiect cu crescătorii de oi din zonă, el fiind unul dintre cei mai de seamă de pe acolo. Cu el am învăţat cum se fotografiază oamenii, oamenii adevăraţi. Am mâncat brânză făcută de el, am stat cu el la cafea când îl întâlneam în oraş şi l-am şi condus pe ultimul drum, plângând ca un copil”, povesteşte Remus Ţiplea. A stat atât de mult cu el încât fotografiile pe care i le-a făcut lui moş Toton sunt de-a dreptul extraordinare. Cu ele, Remus calcă pe urmele celui mai mare artist fotograf al Oaşului şi printre cei mai respectaţi ai României, Ioniţă G. Andron.

Nicolae Ghișan