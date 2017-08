Selymes, mulțumit după succesul cu Hermannstadt

Olimpia a învins miercuri cu 2-0 pe Hermannstadt după un meci bun făcut de Mureșan & co.

Practic, galben-albaștrii nu le-au dat nicio șansă sibienilor într-un meci în care elevii lui Selymes au fost mai mereu primii la minge, au avut un plus de ambiție și le-au închis adversarilor toate culoarele spre poarta lui Munteanu. Iar golurile lui Pop și Brata au venit oarecum firesc în poarta unei echipe considerată ca una dintre candidatele la promovare.

La finalul meciului, antrenorul Tibi Selymes și-a lăudat jucătorii atât pentru modul în care s-au mobilizat cât și pentru ambiția cu care au tratat fiecare moment al jocului.

„A fost un meci în care ne-am ambiţionat mai mult după înfrângerea aceasta de la Mioveni. În plus, eu cred că faţă de meciul trecut am avut o atitudine foarte foarte bună şi am avut puţin mai mult curaj. A fost o primă repriză bună, iar în a doua ne-am retras prea mult şi nu cere nimeni să te retragi. Asta vine de la faptul că nu avem omogenitate, sunt copii care nu au prea multe jocuri în picioare. Toată echipa a muncit foarte mult şi foarte bine, golurile au venit cum a trebuit. Am jucat contra unei echipe foarte puternice, foarte bine pusă în teren, cu jucători cu experienţă şi foarte puternici. Am reuşit să câştigăm şi asta este foarte important”, a declarat antrenorul Olimpiei, Tibor Selymes. Acesta a ținut să puncteze că nu există, în lot, titulari și rezerve, ci doar jucători care trebuie să muncească și să dea totul pentru Olimpia.

Jucătorii Olimpiei nu au prea mult timp la dispoziție pentru a sărbătorii succesul cu Sibiul… Lotul a pornit azi spre Balotești acolo unde Olimpia va încerca să obțină sâmbătă un nou rezultat pozitiv.

„Am venit cu gândul să luăm punct sau puncte, dar am făcut o primă repriză slabă, greşeli personale mari pe faza defensivă. Au fost cele două acţiuni unde cei doi jucători de valoare, Vasile Pop şi Ciprian Brata, şi-au spus cuvântul. Am intrat cu 2-0 la pauză, am încercat să schimbăm pe parcurs, am avut şansa să intrăm în joc la ocaziile mari pe care ni le-am creat în a doua repriză. Şi în prima repriză am avut două situaţii mari de a înscrie, n-am reuşit, asta e. Felicit echipa gazdă pentru joc și pentru victoria meritată”, a declarat antrenorul formaţiei AFC Hermannstadt, Alexandru Pelici.

Hermannstadt va juca sâmbătă acasă cu UTA Arad de la ora 12,30 într-un meci ce va fi transmis de Digisport1 .