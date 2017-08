Sepsi dă lovitura și învinge Viitorul în prelungiri

Nou-promovata Sepsi Sf.Gheorghe a crezut pana la final in sansa contra campioanei Viitorul Constanta si a castigat meciul cu un gol marcat de Attila Hadnagy in prelungirile meciului de la Brasov.

Un gol marcat de gazde in superioritate numerică, dupa ce fundasul Kevin Boli fusese eliminat in minutul 78 pentru cumul de cartonase galbene.

Sepsi a fost echipa mai indrazneata in atac si in cele din urma a fost rasplatita pentru eforturile ofensive.

De cealalta parte, Viitorul ajunge intr-o situatie critica dupa aceasta a treia infrangere la rand in campionat, totul culminand si cu ratarea calificarii in playoff-ul Champions League.

Cei de la Viitorul au avut un gol anulat in prima repriza, minutul 21, pentru un offside semnalizat la Tucudean.

Sansa uriasa de gol ratata de Hadnagy in minutul 28. Lasat singur cu portarul dupa o eroare a lui Dumitrescu in fata lui Issa, atacantul gazdelor a fost blocat in extremis de Rimniceanu.

Jocul s-a aprins pe finalul reprizei si a fost animat de mai multe suturi la ambele porti. Eric a ratat pentru Viitorul din pozitii favorabile, in timp ce lituanianul Papsys a fost cel mai activ jucator al gazdelor. Prima faza periculoasa a partii secunde l-a avut in prim-plan pe portarul oaspetilor Rimniceanu care, in minutul 60, s-a intins si a respins in corner sutul lui Claudiu Herea din lovitura libera. Golul marcat de Hadnagy in primul din cele patru minute suplimentare aratate de la margine a fost prefatat de o alta ocazie a acestuia, un sut din marginea careului care a ratat de putin vinclul.

Partida a fost arbitrată de careianul Kovacs Istvan iar sătmăreanul Ovidiu Mazilu a fost rezervă.

Florin Mureșan