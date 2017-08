Startul l-a trădat

Surpriza de proportii in cursa de 100 metri programata sambata seara la Campionatele Mondiale de atletism de la Londra, unde jamaicanul Usain Bolt a ratat victoria.

Cronometrat in 9 secunde si 95 de sutimi, Bolt a fost devansat de americanii Justin Gatlin si Christian Coleman. Gatlin a oprit cronometrul in 9 secunde si 92 de sutimi, in timp ce Coleman a trecut linia de sosire in 9 secunde si 94 de sutimi.

Bolt mai fusese invins de Coleman, cel mai rapid om al sezonului la suta de metri in 9 secunde si 82 de sutimi si in semifinale doua ore mai devreme de marea finala. În vârsta de 35 ani, Gatlin este cel mai varstnic campion mondial la suta de metri din istorie la 12 ani distanta dupa ce cucerea primul sau titlu mondial in aceasta proba la Helsinki.

Învins la ultima cursa de 100 metri din cariera, Usain Bolt a povestit ca startul slab l-a facut sa piarda aurul la Campionatele Mondiale de la Londra.

“Acest oras este fantastic pentru mine si vreau sa multumesc publicului pentru sustinere. Startul meu a fost foarte slab. M-a omorat. Am fost putin stresat aici, dar am incercat sa alerg tot mai bine de la cursa la cursa. Atmosfera a fost fantastica si sunt dezamagit ca n-am putut face mai mult pentru ei”, a spus Bolt.

Usain Bolt a fost invins de doi americani, aurul mondial revenindu-i veteranului Justin Gatlin, 35 ani. Acesta s-a inclinat in fata lui Bolt dupa trecerea liniei de sosire in semn de respect pentru ceea ce a insemnat jamaicanul in toti acesti ani in probele de sprint din atletism.