Studiază Photoshop ca materie în clasa a X-a

Aflat în vizită la Satu Mare, Eddie Cret, un elev româno-american, a povestit în exclusivitate pentru GNV despre sistemul educațional din Statele Unite.

Este fascinant cum fenomenul globalizării crează punți între civilizații, sisteme și oameni ca individualități. Acum, mai mult ca niciodată, procesul de învățare despre orice este accelerat, informația fiind nu doar la un click distanță, ci uneori la un om distanță – pentru că mobilitatea extraordinară și rapidă de persoane și bunuri – facilitează acest lucru. Așa s-a petrecut și cu Eddie Cret, un româno-american aflat la Satu Mare pentru două zile, care, a împărtășit mai ales pentru cei care au o curiozitate în acest sens – perspectiva lui ca elev despre cum funcționează lucrurile peste ocean în plan educațional.

Societate avansată, atât pozitiv, cât și negativ

Statele Unite ale Americii sunt fără îndoială un punct de atracție pentru o mulțime de populații. Ambalajul strălucitor este foarte prietenos cu ochiul, iar în probabil cele mai multe cazuri și conținutul. Cu toate acestea, așa cum a povestit Eddie Cret, elev care va fi începând din august, clasa a XII-a la un liceu de arte din Miami, Florida, “există o mulțime de probleme diferite în Statele Unite, care sunt mai rele decât orice ai găsi în România, dar sunt de asemenea probleme mai grave în România pe care nu le-ai găsi în Statele Unite. Ambele țări au avantaje și dezavantaje. Consider că sunt două țări distincte cu un motiv bine întemeiat pentru că eu, cel puțin, nu cred în coincidențe, nici măcar la nivel de politică globală.”

Mai multă experiență

Lipsa unui examen final cu o mulțime de elemente teoretice, focalizarea pe crearea unui portofoliu practic, organizarea milimetrică și logistica foarte bună în liceu, tehnologia avansată utilizată, profesorii foarte bine pregătiți în majoritate covârșitoare, simulările de interviuri la companii și corporații reale pe timpul școlarizării – sunt numai câteva dintre particularitățile întâlnite în sistemul educațional american, așa cum îl vede Eddie Cret: “Accentul cade mult mai mult pe <<experience>> în America. Nu am studiat în România, dar am contact substanțial cu această țară, pentru că vin aici anual, iar familia mea este română. A gândi conceptual este o altă direcție promovată la liceul pe care îl urmez în Miami, alături de mentoring-ul pe care simt că îl primesc în crearea viziunii pentru traseul meu profesional. Viziunea este cel mai important lucru.”

Photoshop, disciplină studiată în clasa a X-a

Este cunoscut faptul că la capitolul programe școlare, România întâmpină dificultăți în a cerne informația și metodele în așa fel încât să creeze minți care să opereze eficient pe urmă în viața reală, fără să fi irosit resurse semnificative de energie pe memorarea unor date neesențiale. “Dacă beneficiez de educație în Statele Unite, aș putea să spun că beneficiez de educație internațională. Este cel puțin ceea ce cred eu. Înafară de asta, folosim cât de util este posibil – tehnologia. În clasa a X-a, spre exemplu, am studiat Photoshop, ceea ce din câte am auzit de la alții, în România nu are încă un cadru instituțional, adică nu apare în programele din liceele de arte – deși cred că ar fi foarte benefic pe viitor.” – a spus Eddie Cret

Statele Unite rămân un etalon, așadar, pentru educație prin plusuri. Cât despre minusuri, e evident că loc de îmbunătățiri există și în probabil cea mai avansată țară din lume.

Rareș Jucan