Timpul de așteptare aici este mult mai scurt decât la Urgențe. Sunt 18 în tot județul

Aici, timpul de așteptare aici este mult mai scurt decât la Urgențe. Practic, pacientul este preluat imediat. Este foarte important ca fiecare sătmărean trebuie să știe unde sunt. Centrele de permanență din județ asigură asistență medicală de urgență în zilele de sâmbătă, duminică dar și în sărbătorile legale.

În continuare vă prezentăm lista Centrelor de permanență din județul Satu Mare:

1. CENTRU DE PERMANENTA TURT

Centru de permanenta fix, cu sediul in Turt str.P-ta Eroilor nr.15/a

Tel .0261834468

2. CENTRU DE PERMANENTA SUPUR

Centru de permanenta fix, cu sediul Supuru de Jos,str Garii nr.6,

Tel. 0261823599

3. CENTRU DE PERMANENTA CALINESTI

Centru de permanenta fix, cu sediul in Calinesti Oas, str.Principala nr.440,

Tel. 0261839114

4.CENTRU DE PERMANENTA VALEA VINULUI

Centru de permanenta fix, cu sediul inValea Vinului str,Principala nr. 11,

Tel.0261876706

5. CENTRU DE PERMANENTA ARDUD

Centru de permanenta fix, cu sediul in Ardud str.Ardudul Mic nr.16,

Tel.0261771028

6.CENTRU DE PERMANENTA TEREBESTI

Centru de permanenta fix, cu sediul in Terebesti str .Principala 180,

Tel.0261875972

7.CENTRU DE PERMANENTA MEDIESU AURIT

Centru de permanenta fix, cu sediul in Mediesu Aurit,str.Principala nr.538,

Tel.0261842468

8.CENTRU DE PERMANENTA POMI

Centru de permanenta fix, cu sediul in Pomi nr 124,Tel. 0261871704

9.CENTRU DE PERMANENTA WEST MEDICA CARITAS

Centru de permanenta fix, cu sediul in Satu Mare,str.Drumul Careiului nr.3,

Tel.0261769725

10.CENTRU DE PERMANENTA BEGONIEI

Centru de permanenta fix, cu sediul in Satu Mare,str.Begoniei nr.1/42,

Tel.0361427500

11. CENTRU DE PERMANENTA– CLINICA SFANTUL ANTON

Centru de permanenta fix, cu sediul in Satu Mare str.Aurel Vlaicu nr.8,

Tel.0261713333

12.CENTRU DE PERMANENTA BOBOCULUI

Centru de permanenta fix, cu sediul in Satu Mare,str.Bobocului bl UK nr.30,

Tel.0261762600

13. CENTRU DE PERMANENTA SCM DR. COICA DOREL COSTEL

Centru de permanenta fix, cu sediul in Satu Mare,str.Lucian Blaga CU 8,

Tel.0261766390

14. CENTRU DE PERMANENTA DR.BARTHA

Centru de permanenta fix, cu sediul in Satu Mare , str.Ioan Slavici nr.8,

Tel. 0261715571

15.CENTRU DE PERMANENTA MICULA

Centru de permanenta fix, cu sediul in Micula str.Principala nr.79

16. CENTRU DE PERMANENTA HUMANITAS – DR.PECZ

Centru de permanenta fix, cu sediul in Carei,str.Caplenilor nr.7,

Tel.0261821335

17.CENTRU DE PERMANENTA LIVADA

Centru de permanenta fix, cu sediul in Livada ,str.Victoriei,nr.76

Tel .0261840554

18. CENTRU DE PERMANENTA POIANA CODRULUI

Centru de permanenta fix, cu sediul in Poiana Codrului ,str.Principala nr.163

Tel.0769813993.