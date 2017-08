Top Design Furniture, o firmă de încredere(P)

Top Design Furniture din Medieșu Aurit este o firmă de canapele cu capital german. Muncitorii de acolo sunt harnici și își dau toată silința ca de fiecare dată totul să iasă perfect, motiv pentru care conducerea nu uită să-i motiveze și să-i răsplătească. În cinstea lor a fost organizată și o petrecere de vară.

“ A fost un an destul de turbulent ca de obicei cu urcușuri și coborâșuri, însă putem spune că suntem mulțumiți. Am crescut, am continuat să învățăm, să facem lucruri bune și doresc să mulțumesc pentru aportul dumneavoastră deoarece în această călătorie mergem împreună. Anul viitor vom sărbători ediția cu numărul zece. Colegii din Polonia vor sărbători a 25-a aniversare, așa că ambele părți vor avea de sărbătorit, iar viitorul vine cu surprize.”

Angajații sunt foarte mulțumiți de locul de muncă

„Avem sentimentul că suntem într-o familie mare aici. Avem condiții bune, primim tichete de masă, ni se oferă transport iar salariul este primit la timp. Suntem aproape de casă, așadar doar avantaje”, a spus unul dintre angajați.

Firma Top Design Furniture din Medieșu Aurit se extinde

„Astăzi am semnat contractul pentru construcția celei de-a treia hale de producție, asta înseamnă că extinderea merge în continuare. Vom avea mai mult spațiu de producție și bineînțeles vom avea personal mai mult. Să rămâneți așa cum sunteți, să lucrați cu spor în continuare”, le-a transmis managerul Oliver Bleul angajaților săi.

Ori de câte ori au ocazia, cei din conducere dau o mână de ajutor. Recent au ajutat la amenajarea casei din Pomi care a ars, mobilând-o. De asemenea, sunt dornici ca să se dezvolte comunitatea în care se află.

„Ținem cont și de copiii care fac parte din comunitate, iar din toamnă vom participa alături de școală să ajutăm copiii, să-i învățăm să lucreze la școala profesională. Vom începe cu câțiva copii, două, trei clase, în comună, dar și în Satu Mare la Liceul Constantin Brâncuși. Vom avea nevoie de muncitori de toate categoriile, femei, bărbați, tineri sau mai puțin tineri. Alături de noi își pot clădi un viitor. Asigurăm un loc de muncă plăcut, confortabil și sigur”, a declarat Michaela Leitner, Administrator Top Design Furniture.

”Cine suntem?”

”Top Design Furniture, înființată în anul 2007, a ajuns în scurt timp un important punct de producție. Mobilierul tapițat la noi este prezentat în toată Europa prin intermediul grupului “COLLECTION AB” și putem să enumerăm ca și clienți ai noștri renumite firme de comerț prin corespondență precum și magazine comerciale. Nu departe de granița cu Ungaria, între Satu Mare și Baia Mare, producem canapele, grupuri de colț și paturi tapițate pentru segmentul “locuința tânără”, având o capacitate de producție în creștere continuă. Sute de muncitori lucrează, cu toată puterea, în 3 schimburi, într-o fabrică nouă, concepută după cele mai moderne principii, pentru a fi un partener cu un potențial ridicat pentru clienții noștri. Așa este pentru noi un principiu de bază, permanent să atingem cel mai bun echilibru preț-calitate. Succesul de până acum ne confirmă faptul că putem să producem mobilier tapițat la un nivel ridicat de calitate, la prețuri atractive și livrat la timp. Vă invităm să fiți partenerul nostru, fie ca furnizor sau prestator de servicii pe termen lung, fie ca un client mulțumit sau, bineînțeles, ca angajat al echipei noastre.” Aceasta e prezentarea cu care firma vă întâmpină pe pagina oficială de internet.Iar pentru mai multe detalii accesați http://topdesignfurniture.com.