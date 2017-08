Trupa lui Hagi vrea în grupe

După un drum de aproximativ 3 ore, FC Viitorul a ajuns în luni seară în Cipru, la Nicosia, unde miercuri, de la ora 20.00, in direct la TVR2 va disputa a doua manșă din turul 3 preliminar al Champions League contra gazdelor de la APOEL.

Campioana României s-a cazat la un hotel de 4 stele, iar de la ora 21.00 a efectuat un antrenament de acomodare la condițiile climatice din Insula Afroditei, la ora antrenamentului înregistrându-se 30 de grade Celsius, anunta site-ul oficial al clubului. Viitorul porneste cu prima sansa la calificarea in playoff dupa 1-0 in meciul tur de la Ovidiu, unde Cristi Ganea a marcat unicul gol al partidei cu o executie magnifica din lovitura libera. Gheorghe Hagi nu va putea conta in returul de miercuri seara pe atacantul George Tucudean, suspendat dupa eliminarea suferita la Ovidiu.

Meciul APOEL – Viitorul este programat miercuri seara de la ora 20:00 si va fi transmis de TVR2.