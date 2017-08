Turneu de fotbal la Zestrea Oașului!

Azi, 19.08.2017, cu prilejul festivalului “ZESTREA OAȘULUI” , AS ENERGIA Negrești Oaș organizează un triunghiular unde sunt invitate echipele SPORTING RECEA(liga III),AS REMEȚI (liga a IV-a Maramureș) și echipa locală ENERGIA NEGREȘTI OAȘ.

De la 8.30, in deschidere, vor evolua juniorii nascuti in 2010 ai ENERGIEI NEGRESTI OAS contra echipei PRIMAVERA SATU MARE. Programul triunghiularului :

ENERGIA NEGRESTI OAS-SPORTING RECEA ORA 10.00

SPORTING RECEA – AS REMETI ORA 11.20

AS REMETI – ENERGIA NEGRESTI OAS ORA 12.40.

La ora 13.00, meci demonstrativ OLD BOYS (fosti coechipieri ai echipei FC OASUL).

Duminica, de la ora 09.00, turneu de juniori nascuti in anul 2003. Echipe participante: ENERGIA NEGRESTI OAS, PLIMOB SIGHET, JUNIORUL SATU MARE.