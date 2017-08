Unirea Tășnad e supercampioana județului!

Prima supercupă din istoria AJF Satu Mare s-a jucat sâmbătă după amiază la Carei. În fața a peste 300 de spectatori, campioana județului, Unirea Tășnad, a trecut la pas de câștigătoarea Cupei României, Luceafărul Decebal. S-a terminat 5-0 după un joc în care nou promovata în liga a 3-a a avut ceva emoții doar în prima repriză.

”A câștigat echipa mai bine pregătită. Cât ne-au ținut energiile am jucat de la egal la egal iar în prima repriză puteam înscrie la cele două-trei ocazii avute” a spus antrenorul celor de la Decebal, Andrei Estinca. Cu fair play acesta le-a urat succes tășnădenilor în eșalonul trei.

La Unirea s-a simțit deja diferența dintre echipa ce câștiga Liga a 4-a elite și cea întârită pentru eșalonul trei.

Cu Faur și Ciul aduși de la Olimpia, cu juniorul Szekely extrem de activ ori cu un Bercean interesant, Unirea pare că a construit încet o echipă bună pentru liga a 3-a. Iar veteranii deja Bălău, Cadar, Moș și chiar Băican ( neutilizat sâmbătă) pot fi împreună cu noii veniți garanția unui sezon reușit la Tășnad.

Cât despre Supercupă…Faur ( min 23 și 50) și Cadar ( min 59 și 75) au reușit câte o dublă iar Szekely ( min 78) a punctat și el . S-a terminat 5-0 iar la final medaliile au fost oferite de brigada de arbitri formată din Marius Omuț, Octavian Șovre, Sergiu Neichi și Paula Popa.

Unirea Tășnad va debuta în noul sezon al ligii a 3-a sâmbătă, 26 august, acasă cu Unirea Dej.

Tășnad- Cherecheș- Ciul, Moș, Bălău, Silaghi- Stanciu, Silaghi R., Bercean, Szekely-Cadar, Faur.

Decebal- Toduț- Pintye, Toma, Szantai, Cireap , Godje, David, Petric, S. Pop, Gulya, Bob.

34 de abonamente vândute la Tășnad

Pentru sezonul de liga a 3-a cei de la Unirea Tășnad au scos la vânzare abonamente la prețul de 200 de lei. Sâmbătă înaintea Supercupei pe pagina oficială de facebook cei de la Unirea au anunțat că au vândut deja 34 de abonamente iar printre cei care au cumpărat unul e și primarul orașului, Grieb Csaba Francisc.

”Asteptam in continuare pe cei care doresc sa ne sprijine sa achizitioneze aceste abonamente.

Pentru a veni in intampinarea celor care nu au posibilitatea de a achizitiona aceste abonamente, punem in vanzare de azi abonamente in valoare de 50 de lei, doar ca aceste abonamente nu vor asigura un loc sigur in tribuna, asa cum se-ntampla in cazul abonamentelor cu 200 de lei.

Numar de contact pentru achizitionarea abonamentelor : Aciu Florin 0748539958” e anunțul postat pe pagina de facebook a echipei.

Reamintim că și la Olimpia, primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor a fost printre primii care și-a achiziționat un abonament la meciurile echipei fanion…

Victoria se impune la juniori

În deschidere a avut loc și o supercupă a juniorilor, Victoria Carei a trecut de Turul Micula cu 4-2. Nyilvan min 16 și Silaghi min 23 au făcut 2-0 pentru gazde pentru ca apoi să iasă la rampă jucătorii cu nume… Varga. Mihai de la Micula a redus din diferență în minutul 33 apoi Mark de la Carei a reușit o dublă în minutele 51 și 81 iar Iosif de la Micula a punctat și el în minutul 56.

Campionate amânate la cererea echipelor

Prezentă la partida de la Carei, conducerea AJF Satu Mare a explicat care au fost motivele ce au dus la amânarea startului de sezon cu o săptămână. ”Echipele ne-au cerut acest lucru. Au motivat că mai au de pus la punct detalii organizatorice atât la echipe cât și la bazele sportive. Noi n-am făcut decât să ne conformăm doleanțelor echipelor!” a spus președintele Ștefan Szilagyi.