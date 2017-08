Vară plină la CARP Satu Mare

Dacă până nu demult sătmărenii au scos bani pentru diferite cheltuieli acum la cateva săptămâni până la începerea școlii, bunicii împrumută bani pentru a cumpăra rechizite și haine noi nepoțeilor pentru școală.

„Norocul nostru este că în sediul nou și cu trezoreria noastră nu a fost nevoie să apelăm pentru a scoate bani din cont. Clienții au fost serviți în momentul în care au apelat la Casa de Ajutor Reciproc A Pensionarilor Satu Mare. De la începutul anului și până în luna iulie au fost peste 3000 mii de împrumuturi în valoare de peste 8 milioane de lei iar încasările au fost pe măsură. Este primul an când în lunile iulie-august , nu a trebuit să apelăm la conturile bancare pentru ca membrii CARP să poată fi serviți. Au fost și ajutoare nerambursabile. Anul acesta, până la data de 1 august , s-au înscris peste 500 de noi membrii. Ajutoarele de deces au fost în sumă de 122.420 lei la un număr de 192 de membrii. Compesările la biletele de tratament se ridică în continuare de membrii care au fost plecați în stațiunile din țară la tratatment. Deasemea cei 50 de lei se oferă și la consulațiile stomatologice sau oftalmologice. Cea mai aglomerată perioada a împumuturilor peste an este cea dinaintea sărbătorilor pascale , în perioada verii și înante de începerea școlii. In luna ianuarie împrumuturile mai scad.” A declarat Lucian Marișca ,președinte CARP SM pentru GNV

Lună nouă, noi nevoi!

„Acum urmează perioda când bunicii solicită un credit pentru a cumpăra nepoților rechizite școlare sau scot bani pentru aprovizionarea cu lemne. Pentru rechizite, membri CARP se limitează la 1500 -2000 lei dar uneori scot și 15.000 lei pe cap de membru.”spune Marișca

În data de 21 Septembrie se vor aniversa de 65 de ani de existență a CARP Satu Mare .Se pregătesc o serie de surprize atât membrilo cât și invitaților din țară.

Raluca Jofi