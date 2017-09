Are nevoie afacerea ta de SEO? Afla 4 motive ce te vor convinge

Ai auzit de nenumarate ori ca ai nevoie de SEO, probabil ai si primit e-mailuri sau telefoane pentru a incepe o colaborare in acest sens. De asemenea, exista o mare probabilitate ca toate aceste solicitari sa nu-ti fi spus nimic despre motivele pentru care ai cu adevarat nevoie de SEO si ce impact are asupra afacerii tale.

Ei bine, SEO (Search Engine Optimization) joaca un rol foarte important pentru succesul online a unei afaceri, si nu doar in ceea ce priveste o buna pozitionare in randul rezultatelor generate de motoarele de cautare. Foarte multe companii folosesc acest proces de optimizare pentru a le intari si brandingul, de asemenea.

Pentru a intelege mai multe despre toate aceste aspecte vom afla informatii utile chiar direct de la specialist. Cine putea sa ofere informatii mai relevante decat E-Advertising, ce activeaza de peste 6 ani in acest domeniu si a avut peste 700 de clienti multumiti de-a lungul timpului, numarul acestora continuand sa creasca.

Asadar, sa vedem motivele pentru care SEO vine in sprijinul unei afaceri:

#1 Rezultatele apar 100%

Spre deosebire de alte strategii de marketing, in care efectul este pus sub semnul intrebarii, procesul de optimizare va aduce rezultate vizibile si e o certitudine ca vor aparea. Desi nu este un proces cu efect de la o zi la alta, implementarea unei strategii eficiente va ajuta ca dupa ceva timp se apara rezultate excelente.

Acesta este si motivul pentru care campaniile de SEO trebuie sa fie configurate pe o perioada de cel putin 6 luni, fiind o perioada optima pentru a vedea primele rezultate. Mai multe informatii se pot afla direct de la specialistii E-Advertising.

#2 Este o investitie excelenta

Din punct de vedere business, orice ban care este investit trebuie sa genereze mai multi bani. Prin urmare, realizand o analiza in cei mai simpli termeni, SEO este o investitie excelenta. Sunt foarte multe canale de promovare, insa nici una nu are acelasi randament cost-profit pe care-l genereaza procesul de optimizare.

Analizand ROI-ul, sau cum mai este denumit – return of investment – returnarea investitiei, costurile optimizarii unui site sunt amortizate intr-o perioada scurta de timp, iar mai apoi castigurile ce provin din urma acestui proces sunt mult mai mari. Rezulta un ROI excelent, adica o investitie de aceeasi masura!

#3 Concurenta o face deja

Succesul in afaceri tine foarte mult de modul in care antreprenorii se adapteaza si de deciziile pe care le iau pentru a fi cu un pas in fata concurentei. Ei bine, mediul online a fost vazut ca o adevarata oportunitate de tot mai multi afaceristi, astfel incat SEO este deja o practica des intalnita.

Vrei sa tii pasul cu tot ce inseamna concurenta, ba chiar sa o depasesti? Daca raspunsul este da, atunci SEO este solutia! Orice timp pierdut nu va face decat ca distanta fata de concurenta sa fie tot mai mare, sa se piarda clienti, vanzari, implicit bani!

#4 Totul se muta online!

Traim intr-o era aproape complet digitalizata si mediul online este locul din care poti cumpara, in care te poti informa si poti comunica. Orice ai nevoie poti gasi in aceasta sfera virtuala, astfel incat e foarte clar ca exista un potential ridicat pentru o afacere.

Pe de alta parte e foarte evident ca exista si o concurenta foarte acerba. E un lucru cert ca un business care nu exista online are doar de pierdut, insa la fel de important este sa se inteleaga faptul ca toata lumea cauta online, iar multi dintre utilizatorii prezentului o fac cu ajutorul smartphone-ului.

Ce legatura are acest lucru cu propriul site? Este chiar foarte simplu – daca acesta nu e optimizat pentru aceste device-uri, atunci nici nu va mai putea fi gasit de catre clienti. E unul dintre aspectele pe care Google le-a prioritizat in ultima perioada, dorind sa ofere utilizatorilor o experienta cat mai placuta.

Ce inseamna un site optimizat pentru dispozitivele mobile? Inseamna sa fie utilizat, navigat si vizionat cat mai bine de pe telefon sau tableta, sa isi schimbe proportiile astfel incat sa ofere aceeasi calitate a informatiilor si sa se incarce rapid. Sunt detalii ce fac diferenta in mediul online si care pot fi puse la punct prin intermediul procesului de optimizare (SEO).

Asadar, inca mai crezi ca afacerea ta nu are nevoie de SEO?