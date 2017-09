Aur pentru Mani Gyenes la Six Days Enduro

Sătmăreanul nostru Mani Gyenes a reuşit să obţină pentru a doua oară consecutiv o medalie de aur la International Six Days Enduro (ISDE), competiţia considerată olimpiada motociclismului. Desfăşurată la Brive, în Franţa, în perioada 28 august – 2 septembrie, aceasta a fost ediţia cu numărul 92 a celei mai vechi competiţii off-road din calendarul Federaţiei Internaţionale de Motociclism.

La ISDE au fost în total rideri din 42 de ţări, iar Mani, singurul român din cei aproape 600 de sportivi.

Riderul sătmărean a debutat la ISDE în 2007, când a participat la ediţia găzduită de Chile şi a obţinut o medalie de argint. Cursa din Franţa a fost cea de a şasea din cariera lui Mani, care şi-a trecut în palmares a şasea medalie şi a doua de aur.

Cursa se desfăşoară pe parcursul a 5 zile, cu lungimi de peste 260 km în care sunt incluse câteva probe speciale, iar cea de a şasea zi este dedicată motocrosului. Toţi cei care izbutesc să termine competiţia sunt medaliaţi şi tocmai de aici vine şi asemănarea cu Jocurile Olimpice. Dacă ajungi la finiş, iar timpul tău se încadrează în baremul de 10% comparativ cu timpul de referinţă atunci eşti medaliat cu aur, dacă timpul tău este în limita a 25% eşti medaliat cu argint, iar toţi ceilalţi finişeri primesc medalia de bronz.

Mani Gyenes, Autonet Motorcycle Team: „Mă bucur că mi-am atins obiectivul şi am obţinut medalia de aur. A fost foarte dificil în prima zi din pricina caniculei şi în a patra zi, când pe una dintre speciale, după o căzătură, am rulat cu maneta de ambreiaj ruptă. Am reuşit să recuperez vineri, în ziua a cincea, ce am pierdut în ziua a patra şi aşa am obţinut încă un aur. Le mulţumesc tuturor celor care m-au sprijinit să ajung la International Six Days Enduro 2017 şi îmi doresc ca România să revină cu echipă la ISDE şi să nu mai fiu singurul român de pe lista de start.”

Pe lângă aurul de la ISDE 2017, sătmăreanul şi-a mai îmbogăţit palmaresul în această vară şi cu locul doi la clasa Silver a Red Bull Romaniacs, cel mai dificil raliu hard-enduro din lume. Mani concurează anual la cea mai importantă competiţie de motorsport desfăşurată din 2004 încoace în România şi preferă să meargă la ISDE pentru că, la fel ca evenimentul de la Sibiu, îi oferă şi o posibilitate unică de antrenament datorită numărului mare de ore petrecute zilnic pe motocicletă. Deşi sunt sporturi diferite, zilele lungi de la aceste curse reprezintă un bun antrenament în pregătirea pentru legendarul rally-raid.

Conform procedurii Federaţiei Internaţionale de Motociclism, medalia de aur obţinută de Mani va fi trimisă către Federaţia Română de Motociclism, iar aceasta i-o va înmâna la Gala Campionilor de la sfârşitul sezonului 2017.

Mani Gyenes a fost ajutat cu service-ul de echipa din Ungaria la International Six Days Enduro.