Bumba: “La Dinamo nici românii nu sunt uniți”

Claudiu Bumba, jucatorul care a marcat golul victoriei pentru Concordia Chiajna in meciul cu Dinamo, fosta lui echipa, a vorbit despre perioada petrecuta in tricoul alb-rosu. “Am ramas cu un gust amar dupa tot ce s-a intamplat acolo. Am venit cu inima deschisa, sa dau totul. Nu dau vina pe nimeni. A fost si vina mea, dar si a altor persoane”, a spus Bumba la Digi Sport. “Nici noi, românii, nu am fost un grup unit, sincer. Asta am simtit eu. Nu a fost o problema ca Mister (n.r. – Contra) vorbea doar in engleza si spaniola. Asta cred ca era un atu, ca il intelegea toata lumea”, a mai spus Bumba. Pus pe liber de Dinamo, Bumba a semnat cu Concordia Chiajna chiar inaintea meciului direct cu fosta lui echipa.