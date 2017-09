Campionat Est European în România la Satu Mare

În perioada 15-17 septembrie 2017 a avut loc o noua competitie reusita, în organizarea ACR-RIDER’S Satu Mare, reunind etapele 7 şi 8 în cadrul Campionatului Est European CEC ORI CUP, precum şi ediţia 33-a a Cupei Someş Oaş.

În condiţii optime pentru desfăşurarea competiţiei, vremea favorabila, sprijinul autoritatilor judetene si locale, participarea numeroasa si buna organizare, toate aceste elemente au contribuit la un weekend de neuitat in motosportul satmarean, atat pentru participanti, cat si pentru spectatori. Competiţia propriu-zisă a fost compusă din probe de îndemânare şi probe de orientare. Cele patru probe de îndemânare s-au desfasurat pe Poligonul ACR ,atat pe timp de noapte cat si la lumina zilei, ceea ce a constituit un deliciu interesant pentru spectatori şi pentru piloti. Etapele de orientare au fost concepute pentru etapele de noapte in municipiul Satu Mare, iar pentru cele de zi traseul secretizat a fost extins in judetul Satu Mare, in localitatile: Lazuri, Botiz, Odoreu, Dorolt. Aceste etape de orientare se desfasoara pe o circulatie deschisa alaturi de ceilalti participanti la trafic, avand in vedere ca cel mai important regulament este respectarea regulilor de circulatie. Competitia s-a terminat fara nici un incident sau accident, toti sportivii au ajuns cu bine la finish unde organizatorii au pregatit o masa traditionala: un “gulyas la ceaun” .

Aceste evenimente fac parte dintr-un Campionat Est European intitulat “CEC ORI CUP 2017” – editia XXI-a cu doua etape: etapa a 7-a (cea de noapte) si a 8-a (cea de zi). Dreptul de organizare pentru etapa din Romania a fost obtinut din nou pentru 2017 de ACR Sucursala Satu Mare in colaborare cu Clubul Sportiv Auto-Karting RIDER’S Satu Mare.

Sprijinul foarte important al Consiliului Judetean Satu Mare, al Consiliului Local -Primaria Satu Mare prin Centrul Cultural GM Zamfirescu si ai sponsorilor au contribuit din plin pentru ca acest eveniment sa se alinieze din punct de vedere al organizarii la cerintele unei etape europene.

In cadrul aceleiasi concurs a avut loc si Cupa “Somes-Oas” – o competitie cu o traditie veche in Satu Mare, aflandu-se la editia a 33-a.

Concurentii au sosit din Baia Mare, Timisoara, Zalau, Satu Mare, Caransebes; respectiv : Polonia, Cehia, Ungaria si Slovacia.

Sambata seara dupa terminarea celor patru etape de orientare si indemanare s-a organizat o festivitate de premiere la Motel&Restaurant Select unde in prezenta city-managerului Maskulik Csaba s-au decernat cupele si premiile pentru castigatori.

In continuare va prezentam castigatorii:

Câștigătorii:

Cel mai tanar participant: Balogh Dominik (RO-Satu Mare)

“Cupa SATU MARE” (cuprinzand toti cei 34 de piloti(romani si straini) la indemanare

1. Kui Ferenc (RO-Satu Mare); 2.Giurisici Marius(RO-Timisoara); 3. Roman Magdolen (SK-Banovce);

“Cupa ACR-RIDER’S” (cuprinzand doar cele 13 echipaje din Romania la orientare)

1.Ciclovan Adrian–Doandes Elena(Timisoara); 2. Kszenics Marek-Bobu Ovidiu(Timisoara); 3.Plic Crina- Zaharie Alin (Timisoara)

“Cupa SOMES-OAS” ( cuprinzand cei 18 piloti inscrisi la indemanare)

1. Kui Ferenc ; 2. Giurisici Marius; 3. Stecka Florin(Satu Mare) ;

4. Bobu Ovidiu (Timisoara) ; 5. Magdolen Richard (Slovacia) ; 6.Nemeth Peter (Timisoara)

“Campionatul Est European – CEC ORI CUP- 2017” ( cuprinzand cei 16 piloti inscrisi in campionatul european la indemanare )

1.Giurisici Marius(RO-Timisoara); 2. Roman Magdolen(SK-Banovce); 3.Magdolen Viktor(SK-Handlova); 4- Hajduk Prezemyslaw(PL-Myslowice); 5-Kluk Wojciech(PL-Kedzierzin-Kozle); 6- Zdenek Drobik (CZ-Hlucin)

“Campionatul Est European – CEC ORI CUP-2017” ( cuprinzand echipajele inscrise in campionatul european la orientare)

1. Krzewski Maciej – Krzewski Mateusz ( PL- Myslowice) -pentru al doilea an consecutiv

2. Marek Panka – Marek Czmielewski ( PL-Opole )

3. Roman Magdolen – Roman Magdolen jr. (SK-Banovce)

4. Ciclovan Adrian – Doandes Elena (RO –Timisoara)

5. Hajduk Prezemyslaw- Brzoska Michal (PL-Myslowice);

6. Dagmar Drobikova – Zdenek Drobik (CZ –Hlucin)