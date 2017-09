Cinci medalii la Cupa României pentru karateka de la CSM Satu Mare

In perioada 23 – 24 septembrie , 5 sportivi din cadrul sectiei de Karate a CSM Satu Mare au participat la Cupa Romaniei de Karate WUKF organizata in Sala Sporturilor din Brasov.

Dupa vacanta competitionala din timpul verii, sportivii CSM Satu Mare si-au demonstrat in forta forma sportiva, la o competitie nationala care a aliniat la start peste 700 sportivi reprezentand 56 de cluburi din tara.

Delegatia satmareana a fost compusa din sportivii: Balacescu Igor, Burya Patrick, Curileac Florin, Vancsa Daiana si antrenorul Mihali Florin.

Rezultatele obtinute :

Probe individuale:

Medalie de aur – Burya Patrick : kumite shobu sanbon + 18 ani, + 80 kg

Medalie de argint – Vancsa Daiana: kumite shobu sanbon + 18 ani, -55 kg

Medalie de argint – Balacescu Igor : kumite shobu ippon + 18 ani, Open

Probe pe echipe:

Medalie de aur – Balacescu Igor, Burya Patrick, Curileac Florin: kumite rotativ ippon, + 18 ani

Medalie de argint – Balacescu Igor, Burya Patrick, Curileac Florin: kumite ippon, + 18 ani

Burya Patrick – sportivul anului 2016 , a obtinut un rezultat exemplar, aceasta fiind prima competitie la care concureaza in noua categorie de + 18 ani.

Rezultatele obtinute vor confirma fara dubii, selectionarea sportivilor in lotul national care va participa la Campionatul Mondial de Karate UWK, care va avea loc in localitatea Montecatini – Italia.