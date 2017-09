Cu Fii satului.Atâţia câţi au mai rămas!

Hurezu Mare. O duminică specială, una cu hram la biserică, invitaţi deosebiţi, un sobor de preoţi în frunte cu noul protopop de Carei. Biserica e nouă, încă i lipseşte pictura dar cu oamenii inimoşi, puţini da ultra cum se spune în sport, cu siguranţă că nu peste mult timp va fi sfinţită şi ea, pictura.

M-am simţit sincer tânăr la biserică. Eram printre puţinii enoriaşi sub 50 de ani. E şi o întâlnire a Fiilor satului ni se spune în predică. Aşa o fi căci apoi primim confirmarea unui localnic. Nici la Crăciun n-a fi atâta lume! După slujbă se lasă cu o mică agapă. Cozonaci, vin şi răcoritoare. Uşor dezamăgit aflu că vinu nu îi de Hurez. E de Giungi…OK. E prea tare cel de Hurez şi să nu îi ia cu durere de cap după slujbă…zic. Apoi o i fac o mica plimbare. Biserica de lemn, una cu o poveste impresionantă stă închisă. A ruginit şi panoul cu REGIO…Păcat că nu ştim să profităm de astfel de comori. Alţii, prin alte ţări ar sta la coadă să vadă aşa ceva. Ce ţine de istoria locului şi a oamenilor. La noi cine mai ştie de biserica de lemn de la Hurez? Mai jos pe uliţă…şcoala veche stă să cadă. Va fi dărâmată…Cea care funcţionează de ani buni are acelaşi gard de pe vremea copilăriei…şi el stă să cadă …să se-mboarde mai precis. Duminicile de acum 30-35 de ani stăteai la gard să priveşti duminică după masa cum cei mari bat mingea. Acum suflă vântul..Abia mai sunt copii în zonă. Iar dacă se închide şi Casa de copii, oare punem lacăt şi pe şcoală? Lângă şcoală, la Biserica Catolică ar mai fi vreo 20 de enoriaşi şi acelaşi preot de ani de zile. Se pare că Hurezu Mare e satul care a ţinut mult la preoţii săi. Şi cel ortodox Iuliu Ardelean a slujit 39 de ani şi a ţinut comunitatea în braţe reuşind să şi construiască, într-un loc unde pensia pare a fi venitul principal, o biserica nouă! Mai e şi Magazinul sătesc şi Birtu…încremenite -n timp. Suntem în 2017 dar Hurezu pare rămas în vremea copilăriei. Şi e acum şi mai departe de civilizaţie la ce drum bombardat am parcurs între SUPUR şi HUREZ. Vai bucsile noastre! Peisaje minunate, oameni frumoşi…parc-am făcut azi o excurise în timp…Într-un loc, din păcate, parcă uitat de lume cum ar zice regretatul meu amic Iosif Ţiproc. O zonă care ar merita mai multă atenţie…şi investiţie!

Florin Mureşan