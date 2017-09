Cupa Oraşului Tăşnad, ediţia a V-a

In perioada 20-24 septembrie CS Vointa Satu Mare organizeaza in statiunea balneara Tasnad a V-a editie a concursului international de sah Cupa Orasului Tasnad. Pana in acest moment la concurs sunt inscrisi un numar de 43 de participanti din 5 tari (Romania, Ucraina, Ungaria, Moldova si Serbia). Principali favoriti la castigarea trofeului sunt : Marius Manolache –Mare Maestru International, Aczel Gergely –Maestru International din Ungaria (castigatorul Memorialului Iuliu Szabo 2016), Korpa Bence- Maestru International din Ungaria , Shiskhin Vadim- Mare Maestru International din Ukraina si Abramovic Bosko- Mare Maestru International din Serbia. Pentru premiile in valoare totala de 12900 lei se vor lupta alti 9 Maestri Internationali , 1 Maestru Fide, 8 candidati de maestri si alti jucatori de categoria I, II. Concursul se va disputa pe durata a sapte runde in sistem elvetian, ritmul de joc 2*105 minute+30 secunde/bonus/mutare. Arbitrajul va fi asigurat de arbitrii internationali Chirila Radu Catalin si Muntean Ciprian ajutati de Chirila Liviu.

Evenimentul este asigurat cu sprijinul financiar al Consiliului Judetean Satu Mare si a Primariei Orasului Tasnad fiind sponsorizat si de firmele tasnadene : Promat Comimpex, Sondex Production Romania SRL, Agrind SA. Pentru mai multe informatii accesati pagina de facebook a evenimentului Tasnad Town Cup-International Chess Tournament, rezultate, clasamente live se pot vedea la adresa: http://chess-results.com/tnr281176.aspx?lan=27&art=0&wi=821