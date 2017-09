Deschiderea noului an școlar la Liceul Steinhardt

Deschiderea noului an școlar a întârziat cu o zi la Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt din municipiul Satu Mare. La festivitate au fost prezenți elevi, părinți, profesori și bineînțeles fețe bisericești, alături de un reprezentant al Episcopiei.

Elevii de la Liceul Steinhardt au avut o zi de vacanță în plus, festivitatea de deschidere a noului an școlar derulându-se ieri, 12 septembrie, datorită faptului că Episcopia Maramureșului și Sătmarului a putut fi reprezentată în municipiu cu o zi întârziere față de data oficială de începere a anului școlar 2017/2018. Preot Bălan Milan, consilier educațional al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului a declarat că este deosebit de încântat că poate lua parte la acest eveniment și că îi îndeamnă pe elevi ca în noul an școlar să își îndrepte atenția chiar mai mult pentru spiritualitate, cu prospectul de a continua să contribuie activ la calitatea procesului educațional din Liceul Steinhardt, ceea ce îi definește identitatea în contextul unităților de învățământ din județ.

În cadrul procesiunii din lăcașul religios din curtea interioară a liceului, directorul instituției, preot prof. Gabriel Ioan Groza, a transmis de asemenea un mesaj de încurajare elevilor cu ocazia acestui nou început, dorindu-le putere de muncă și cât mai multe realizări.

Deschiderea noului an școlar a fost prilejuită de o vreme excelentă și pentru Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt din municipiul Satu Mare, soarele dând un imbold parcă elevilor și profesorilor de a începe activitățile într-un tonus pozitiv.