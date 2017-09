FOTO. Apel disperat. ”Avem mare nevoie de ajutorul oamenilor inimoși”

Doi căluți au nevoie de ajutor, iar Asociația Puffi a lansat un apel public pentru salvarea lor. Cei doi căluți se află în grija unei femei mai în vârstă din Carei, care are mai multe animale şi nu le poate îngriji. Dorește să vândă căluții pentru că nu mai are ce să le dea de mâncare. De aceea face un apel disperat oamenilor cu inimă mare și cu posibilități.

” S.O.S. Avem mare nevoie de ajutorul oamenilor inimoși. Am mai scris de această doamnă în vârstă și foarte bolnavă, care, pe lângă sufletul ei bun, mai are cinci câini (pe care îi ajutăm lunar cu bobițe) mai are și pisicuțe… dar mai greu sau foarte greu e că are doi cai frumoși, au în jur de 12 ani și nu are ce să le dea de mâncare. Are o curticică mică, insuficientă pentru cai, în cealaltă curte gardul e prăpădit, caii trec la vecini.

Va rog din suflet să încercăm să o ajutăm pe această doamnă în vârstă să-și vândă căluții!”, au transmis cei de la Puffi Carei.

Detalii mai multe la nr. de tel: 0743 141 150.

Așadar cei care au posibilități, atât financiare, cât și de spațiu, să ofere o șansă căluților bătrânei din Carei care sunt foarte frumoși. Altfel soarta lor este pecetluită.