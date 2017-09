FOTO. Suporterii Olimpiei vin cu un mesaj clar: PLECAȚI! Banner: ”Cine să joace nu vrea/Liniștit poate pleca!”

Suporterii Olimpiei par a-și fi pierdut și ei răbdarea după începutul slab de campionat al echipei. Înfrângerea de sâmbătă de la Snagov, a patra la rând în liga a 2-a le-a pus capac voluntarior care toată vara au trudit la cosmetizarea, și nu numai, a stadionului.

Aceștia au postat un mesaj extrem de dur pe pagina de facebook în care cer demisia conducerii iar la stadion au afișat un banner cu un mesaj clar și pentru jucători. ”Cine să joace nu vrea/ Liniștit poate pleca!” e mesajul de la stadion în vreme ce în scrisoarea deschisă de pe facebook se spune răspicat: PLECAȚI!

Redăm scrisoarea deschisă publicată de voluntarii Olimpiei!

Noi am fost cei care am considerat întotdeauna că faptele sunt mai presus de vorbe și că un gest, cât de mic, face mai mult decât o mie de cuvinte. Am fost cei care am pus la dispoziția clubului resursele noastre de timp, materiale sau fizice. Am făcut ce am considerat de cuviință pentru a aduce un plus imaginii clubului, am încercat să suplinim minusurile existente în club, și mai ales am pus umărul la bunul mers al clubului. Nu vrem să ne lăudăm cu cele pe care le-am întreprins, vrem doar să știți că și pe noi ne doare. Nu suntem diferiți de voi, și pe noi ne afectează orice eșec sau semieșec al echipei, dar am considerat până acum că e mai important să mergem înainte, în ideea că dacă toți cei care sunt angrenați în club își vor face treaba, totul va fi bine într-un final.

Din nefericire am ajuns și noi la capătul răbdării. Rezultatele recente ar fi fost probabil mai ușor de digerat dacă erau ”obținute” în alte condiții. Dacă înfrângerile ar fi fost rezultatul jocului juniorilor și nu al unor jucători care nu demult băteau liderul din clasament. Dacă am fi văzut dăruirea din prima repriză a meciului cu Clinceni și la meciurile cu Afumați, Călărași sau Snagov. Am fi înțeles dacă observam că toți cei angrenați în club trag în aceeași direcție la căruța Olimpiei. Înțelegeam dacă nu vedeam articole și interviuri belicoase în presă, dialoguri purtate la distanță, dialoguri care își aveau locul în sânul echipei, față în față ca între bărbați, nu pe la colțuri sau terase. Dar pentru că nu a fost așa, pentru cei care nu înțeleg că interesul Olimpiei trebuie să fie peste orice interes de natură personală avem un singur mesaj: PLECAȚI!

Conducere, bancă tehnică, jucători deopotrivă! Dacă nu iubiți Olimpia, părăsiți-o! Nu începe și nu se termină Olimpia cu niciunul dintre voi! Singurii veșnici la acest club au fost, sunt și vor fi suporterii! Faceți un ultim gest de onoare și demisionați. În caz contrar propunem celor abilitați desființarea actualei forme de organizare a clubului, înființarea unui club pentru suporteri, condus de suporteri care să reprezinte cu adevărat numele de Olimpia. Având în vedere că ne apropiem de centenarul clubului și în loc să ne pregătim de sărbătoare ne batem capul cu conflicte copilărești, vă somăm să aveți un moment de decență și să ne lăsați clubul în pace!