În Cupa României, pe terenul vicecampioanei

Cupa Romaniei deschide oficial sezonul 2017-2018 in baschetul feminin romanesc.

Dupa o pauza competitionala cam lunga, de cinci luni, fetele de la CSM Satu Mare revin in competitiile oficiale iar primul meci il vor juca azi chiar pe terenul vicecampioanei, U Cluj Napoca.

Partida conteaza pentru primul tur al Cupei Romaniei si se anunta a fi una extrem de interesanta daca tinem cont de achizitiile reusite in aceasta vara de cele doua grupari.

Meciul care se va juca in sala Horia Demian de la ora 19 va fi primul oficial pentru noul cuplu de antrenori de la CSM Satu Mare, Marius Doba-Octavian Boian. Si de asemenea propune o revedere interesanta intre Andra Mandache, Marina Sfirlea si Taneisha Harrison cu fosta echipa, U Cluj si cu fostul antrenor, Dragan Petricevic.

“Ca si noi, si U Cluj Napoca a schimbat in mare parte lotul fata de sezonul trecut. Asa ca nu avem prea multe informatii despre adversare. Dar avem jucatoare valoroase in lot si speram sa obtinem un prim rezultat pozitiv. Ne dorim calificarea in Final 8 al Cupei Romaniei”, spun oficialii de la CSM Satu Mare.

Returul se va juca sambata de la ora 18 in sala LPS de la Satu Mare.

CSM Satu Mare a facut deplasarea cu urmatoarele jucatoare: Andra Mandache, Alexandra Uiuiu, Marina Sfirlea, Andreea Lazar, Valentina Bolba, Renata Szmutku, Anamaria Kadar, Destiny Williams, Porchia Green, Taneisha Harrison, Kristina Baltic si Marina Solopova.

Partida va fi arbitrata de Sorin Drugau, Andrada Csender si Laszlo Bukaresti. Comisar FRB, Marian Oprea.