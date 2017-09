Înfrângere la Cluj pentru ADEP

Divizia A la handbal masculin a început duminică iar la startul seriei B avem și echipa celor de la ADEP Satu Mare. Formată în mare parte din juniori sătmăreni antrenați de Dan Sebastian și Kibedi Albert, echipa celor de la ADEP a cedat la debut, 24-44, pe terenul celor de la U Cluj-Napoca.

La pauză diferența a fost de cinci goluri, 13-18, în favoarea gazdelor.

”Până în minutul 45 am ținut aproape de ei. Am stat în urma lor la 2-3 goluri. Doar că au fost câteva mingi pe care arbitrii ni le-au luat și pe final am preferat să le dăm minute bune copiilor și de aici diferența de 20 de goluri. Una mincinoasă dacă ne luăm după aspectul jocului”, spune antrenorul Dan Sebastian.

ADEP nu l-a avut la Cluj-Napoca pe Alex Morar. Etapa a doua sătmărenii vor juca acasă pe 28 septembrie cu Oradea.