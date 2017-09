Juniorul se impune la grupa 2005

Clubul Juniorul Satu Mare a organizat in week-end un turneu de fotbal pentru copii nascuti in 2005 si mai mici. La acest turneu au participat urmatoarele echipe : Juniorul 2005,Juniorul 2006,Olimpia SM. Primavera SM,Talna Orasu Nou, Minerul BM,Css 2 Baia mare ,Plimob Sighet , AS Livada.

Rezultatele celor de la Juniorul 2005 –

Juniorul 2005 -ASLivada 5-0, Juniorul -Css 2 Baia Mare 3-0,Juniorul 2005 -Minerul Baia Mare 6-0,Juniorul 2005- Plimob Sighet 1-0.

Juniorul a cistigat turneul fara sa primeasca vreun gol.Jucatorul Kern Raul a cistigat titlul de cel mai complet jucator al turneului.Lotul de jucatori -Palage Serban, Schiop Andrei, Kern Raul, Cizmar Adrian, Hotea Tudor, Pop Nandi, Dencsak Kristofer, Murvai Martin, Toth Razvan, Morar Emanuel, Pacurar Gabriel.

Antrenor NELU DONCA