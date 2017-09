Liga a 2-a: Olimpia, resuscitată de Ritli. Victorie mare împotriva UTA-ei

Olimpia și UTA s-au întâlnit sâmbătă într-un soi de duel al suferindelor din Liga a 2-a. Ambele echipe veneau după o perioadă cenușie iar lipsa rezultatelor a dus și la schimbarea antrenorilor. La Olimpia, Cuplul Ritli-Bolba i-a luat locul lui Tibi Selymes în vreme ce la arădeni Mihalcea i-a lăsat locul lui Falub iar apoi Falub, plecat la U a fost înlocuit cu Todea. Iar șocul schimbării de antrenor la Olimpia s-a văzut pe teren. Meciul a avut ritm, am avut parte de o primă repriză cu ocazii la ambele porți și de un plus de dăruire la trupa lui Ritli.

Iar până la final insistența galben-albaștrilor a dat roade. Lusamba bine lansat de Brata, a fost faultat clar în careu de Adili, iar centralul Heidiner a acordat prompt penalty. Noul căpitan, Ciprian Brata, a transformat cu precizie, 1-0 și punctele rămân la Satu Mare. Cu Olimpia trecând peste UTA în clasament.

Partida a început cu ocaziile bune irosite de Vasile Pop și Mitru Muntean. Cu un penalty cerut de gazde la intervenția lui Ciucă la Vasile Pop dar și cu reacțiile arădenilor Burlă, Buleică sau Curtuiuș, cei trei având șansa lor de a aduce pe Bărâna Doamnă în avantaj.

În partea a doua, Olimpia a făcut deliberat pasul în spate… A căutat să joace pe contre și le-a lăsat posesia oaspeților. Ocaziile au cam dispărut iar fazele de poartă au venit doar la fazele fixe.

Introducerea lui Lusamba din minutul 70 avea să fie decisivă. Masivul atacant al Olimpiei a scos penaltyul din care s-a marcat golul victoriei.

La arădeni schimbarea de antrenor s-a simțit doar în joc. Nu și pe tabelă. Arădenii parcă au legat mai bine jocul față de ceea ce s-a întâmplat în ultimele etape. Doar că rezultatele întârzie să apară și, în ciuda investițiilor făcute în vară UTA, e mai degrabă la retrogradare decât la promovare.

Urmează pentru Olimpia o deplasare grea la Târgu Jiu pentru duelul cu Pandurii, trupă la care evoluează și sătmărenii Lung și Vlad Bujor.

Olimpia: Fl. Muntean – Duruş, Hlinca, Cr. Munteanu, Brata, V. Pop (Lusamba, 70), Villand, R. Rus, Miholca (Bura, 90.), D. Muntean, Jurj (Lukacs, 70.).

Antrenor: Ritli Zoltán.

UTA: Grahovac – Adilli, Scutaru, Ciucă, Burlă (Dinculescu, 46.), Păcurar, Jorza (Miculescu, 78.), Buleică (Cârstocea, 61.), Asani, Stahl, Curtuiuş.

Antrenor: Cristian Todea.

Liga 2 / Etapa 9

FC Argeş – Sportul Snagov 1-0

Metaloglobus Bucureşti – ASA Târgu Mureş 4-0

Academica Clinceni – Ripensia Timişoara 2-1

CS Mioveni – Luceafărul Oradea 3-2

AFC Hermannstadt – Foresta Suceava 2-0

CS Baloteşti – Ştiinţa Miroslava 1-2

CS Afumaţi – ASU Politehnica Timişoara 2-1

Dunărea Călăraşi – Pandurii Târgu Jiu 3-1

Olimpia Satu Mare – UTA Arad 1-0

Duminică, 24 Septembrie

Chindia Târgovişte – Dacia Unirea Brăila 11:00

Clasament Liga 2

1.AFC Hermannstadt 24

2.Dunărea Călăraşi 19

3.Ripensia Timişoara 17

4.ASA Târgu Mureş 17

5.FC Academica Clinceni 17

6.Chindia Târgovişte 14

7.CS Mioveni 14

8.FC Argeş 14

9.Sportul Snagov 14

10.ASU Politehnica Timişoara 13

11.Pandurii Târgu Jiu 12

12.Dacia Unirea Brăila 11

13.Metaloglobus Bucureşti 11

14. CS Afumaţi 11

15. Olimpia Satu Mare 10

16. UTA Arad 9

17. Ştiinţa Miroslava 7

18. CS Baloteşti 6

19. Luceafărul Oradea 5

20. Foresta Suceava 4

Declarații

La primul meci pentru Cristi Todea ca antrenor principal la UTA

”Speram să obținem o victorie astăzi pentru a reuși să ne deblocăm. Dacă am ceva de reproșat, o să le reproșez în particular și de luni încolo vom încerca să corectăm ce am greșit astăzi. Îi cunosc de mult pe băieți, fiind antrenor secund de mult timp la echipă. Știam fiecare ce poate. Am pregătit ceva, între timp jocul s-a schimbat și ne-au prins de câteva ori pe contraatac. Chiar și așa, am avut momente bune în care am știut să reacționăm la faptul că au început să se apere. Am avut câteva faze importante dar fără să avem ocazii foarte clare. Am luat acest gol pe final și istoria jocului s-a scris acolo” a fost declarația lui Cristi Todea la finalul întâlnirii.

Rilti le mulțumește jucătorilor

”Vreau să-mi felicit jucătorii pentru că de la primul antrenament și toată săptămâna au fost prezenți, active la antrenament și tot ceea ce am pregătit tactic au respectat azi pe teren. La echipă este liniște și cred că s-a văzut pe teren. Jucătorii au dorința de afirmare, de a demonstra că pot mai mult și cred că astăzi victoria este total meritată. Mulțumesc și staff-ului tehnic pentru sprijinul acordat. Azi am demonstrate că împreună avem putere și forță. Am jucat foarte bine și pe faza defensivă și pe contraactac și pe fază de posesie. Sunt mulțumit că tot ceea ce am pregătit pentru astăzi, jucătorii au respectat. UTA este o echipă foarte valoroasă, eu zic că ne-am ridicat la nivelul lor astăzi. UTA e o echipă foarte bună și noi avem potență și suntem la ora actuală pe un drum bun și avem putere.”