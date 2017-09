Liga Națională – Victorii pentru Poli Timișoara și AHC Dobrogea Sud

SCM Politehnica Timișoara și AHC Dobrogea Sud au obținut victorii, sâmbătă, în etapa a patra a Ligii Naționale de handbal masculin. SCM Politehnica Timișoara a surclasat-o pe CSU Suceava cu scorul de 34-24, cel mai bun marcator al gazdelor fiind Marjanovic, cu 7 goluri. Cristian Fenic a reușit 5 goluri, iar Șania și Orbovic, câte 4. De la oaspeți s-au remarcat A. Tîrzioru 6 goluri, Ciubotariu 4, Baican 4 etc. În alt meci, AHC Dobrogea Sud a dispus de nou-promovata CS Politehnica Iași cu 30-26 (16-15). Toma a marcat 6 goluri, Crnoglavac și Cutura, câte 5, Vujovic 4 etc., pentru învingători, Vancea a reușit 6 goluri, iar Carali și Sîncelean, câte 4, pentru ieșeni. Dinamo București ocupă primul loc, cu 12 puncte, urmată de SCM Politehnica Timișoara, 7 puncte, AHC Potaissa Turda, HC Odorhei, CSA Steaua București, CS Minaur Baia Mare, AHC Dunărea Călărași, HC Vaslui, câte 6 puncte, etc.