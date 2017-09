Mai ieftin ca la after-school!

A început școala, a început și nebunia. În trafic, pe terase, în autobuze… Dar mai ales a început stresul pentru părinții cu copii în clasele 0-4. Dăi cu ședințe, discuții aprinse despre manuale, auxiliare ( încă neomologate) și bineînțeles despre after-school. Cât costă, de unde luăm mâncarea… Ei bine, am găsit o ofertă de nerefuzat. Chiar dacă ne-ar trimite juma de porții pentru copii per avion și tot ar fi mai ieftin decât cei 6-8 lei de prin Sătmar. Un prieten bun, coleg de presă din București, ne-a trimis o fotografie cu meniul de la restaurantul Parlamentului… Cam cât credeți că dau aleșii noștri pe mâncare? Sigur mai puțin ca și noi pe o juma de porție de a lor la after…

Ia să vedem… o supă de roșii egal 1,80 lei, o ciorbă ( mă rog borș) de legume 2,10 lei, supa de cartofi cu afumătură 3,66 lei… Trecem și la felul doi. Mâncare de spanac 1,69, mâncare de mazăre 2,55, pulpă de porc cu sos rubiniu… 5,56 iar mămăliga cu brânză și costiță… 4,72 lei!!! Vă prezentăm lista cu meniul din 12 septembrie cu mențiunea că sunt porții de adulți, nu de copii.

P.S. Ar fi și un avantaj să-i hrănim pe copii de la Parlament. S-ar învăța și ei de mici cu viața de ales!!! De stat sigur stau mai mult pe zi în bancă decât un parlamentar!!!